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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 09:44
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    • 05.07.2021 09:44
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    Emekli maaşı zammı son dakika ne kadar oldu? Emekliye ne kadar, kaç TL zam yapılacak? Ne kadar emekli maaşı alırım?

    12.7 milyon emekli bir süredir 5 Temmuz'da açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğreniyor. Tabii bunun öncesinde de bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkıyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı belli olacak. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler...

    Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    Milyonlarca emeklinin bir süredir merakla beklediği zamlı maaşlar bugün belli oluyor. 13 milyona yakın emekli maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı netlik kazanacak. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekliye ne kadar zam geldi? İşte merak edilenler...

    EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanacak. Bilindiği üzere ilk 5 aylık veri belli olmuştu.

    İşte sizin için hesapladığımız tablolar;

    TAHMİN 7.66

    Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 3'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek.

    Yüzde 3'ü aşan kısım kadar fark memur emeklilerinin zam oranına eklenecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak.

        ERKEN MAAŞ

        Memur emeklileri maaşlarını ayın başında zamsız alacak. Zam farkı ay içinde ödenecek. Maaş zamanı Kurban Bayramı'na denk geldiği için, erken ödeme de gündemde.

        SSK'lar 17-26, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz'da zamlı maaşlarını cebine koyacak.

        1.100 TL İKRAMİYE

        Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin 100 liralık ikramiye, 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

            TOPLU SÖZLEŞME

            Ağustos da memur emeklileri için toplu sözleşme ayı olacak. 2022 ve 2023 yıllarının maaş zamlarının belirleneceği toplu sözleşmede, ayrıca emeklilerin gelirini artıracak pek çok talep de masaya yatırılacak.
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            Haberler Ekonomi Emekli maaşı zammı son dakika ne kadar oldu? Emekliye ne kadar, kaç TL zam yapılacak? Ne kadar emekli maaşı alırım?