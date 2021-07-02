Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar





"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMLARINA ULAŞTIK"

Bugün açıklanan haziran ayı ihracat rakamları, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken, küresel ölçekte de güçlü, sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu da perçinliyoruz. İleri demokrasi ve kalkınma hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmedik.

Bir yandan şehirlerimizi güzelleştirirken, enerji, konut projelerimizi hizmete alıyoruz. İhracatta, üretimde, sanayide rekorlar kırıyoruz. Haziran ayı ihracatımız yüzde 47 artışla yükseldi. Bay Kemal sen vergi memuruydun değil mi? Yanında hesaptan anlayanlar var. Onlarla bir görüşüver.





"TÜRKİYE, SALGINI DÜNYADA EN BAŞARILI ŞEKİLDE YÖNETEN ÜLKELERDEN BİRİ OLMUŞTUR"

Son 1,5 yıldır koronavirüs sürecinde yaşananlar dahi ülkemizin 2002'den beri kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından yeterlidir. Türkiye, son 1 asrın en büyük sağlık krizi diye nitelenen bu salgını, hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. Salgına karşı en etkili silah olan aşı konusunda erken vaziyet alarak önemli bir başarıya imza attık. Biz 52 milyon doz aşıyı vatandaşımıza uyguladık. Salgında her kesimden vatandaşımıza sağladığımız desteklerin toplamı 661 milyar lirayı geçiyor.



Bu süreçte bizim gibi milletimiz de AK Parti ve Cumhur İttifakı ile muhalefet arasındaki vizyon farkını görmüş oldu. Biz plan üretir, proje üretir milletimizin sorunlarına çare üretirken, onlar iftira ve yalan üretmenin derdindeydiler. Son 1.5 yıllık dönemi gözünüzün önünden geçirin. Suriye'de PYD'li teröristlere arka çıktılar. Libya'da darbecilerin yanında saf tuttular.



CHP TÜRK SİYASETİNİ KİRLETMEKTEDİR

2023'e giden süreçte CHP tıpki 27 Mayıs darbesi öncesi gibi Türk siyasetini kirletmektedir. Vatandaşın siyaset kurumuna güvenini sarsarak vesayetçilere uygun ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Biz kuklayı da kuklacıyı da görüyoruz. CHP'nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyecek, birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğiz.

Sanal gündemlerin sahte manşetlerin peşine takılmadan tüm enerjimizi ülkemiz ve milletimiz için eser üretmeye, hizmet üretmeye taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Türkiye'yi eski günlerine döndürmeyeceğiz.



Biz bu yola istiklal ve istikbal mücadelemizi zaferle taçlandırmak için çıktık. Bizim yolumuz demokrasi, hukuk, adalet yoludur. Son 29 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da sabırla, itidalle, sağduyu ile hareket edeceğiz. Tüm enerjimizi ülkemiz ve milletimiz için hizmet ve eser üretmeye devem edeceğiz.

Gençler dirayetli olursak, sağlam durursak, hakkın rızası için halka hizmet etmeyi sürdürürsek Allah'ın izniyle hiçbir güç bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Ben bu konuda sizlere güveniyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz, kapı kapı dolaşarak anlatacağız. Rabim yar ve yardımcınız olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum, Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla."