Bakan Pakdemirli 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi’nde duyurdu! Fahiş fiyata son: Tarımda sözleşmeli üretim yasası geliyor





Bu süreçte çiftçilerimize yönelik yeni projeleriniz var mı?

Dünyada bitkisel üretimin yüzde 85'i sözleşmeli üretimle yapılıyor. İlk günden üretici ile alıcı el sıkışıyor. Bizim de sözleşmeli tarımla ilgili yasa tasarımız Meclis'te. Bu modele Türkiye'nin bir an evvel geçmesi lazım. Yasa sonrası ilk etapta yüzde 5-10 sözleşmeli tarıma geçecektir. Bu hem çiftçi, hem tüccar, hem de sanayici yani tüm üretim dengesi açısından çok önemli. Türkiye tarımsal üretimde dünyada ilk 10'da ama gıda üretiminde dünyada ilk 25'te bile değiliz. Sözleşmeli üretim bu sorunu çözecek ana uygulama olacak.





TOHUMDA İHRACATÇIYIZ

Bazı kesimler ithal tohuma bağımlı bir tarım sektörümüz olduğunu söylüyor...

Türkiye'de ortalama 1.000 tohum firmamız var bunun yüzde 940'ı yerli, 42'si yabancı 22'si de yerli-yabancı ortaklığı. Tarlada yerlilik oranı yüzde 96. Yani 100 dönüm tarlamız varsa bunun 96'sı yerli. Türkiye'nin 162 milyon dolarlık ihracatı var. Bu konuda çok başarılı bir ülkeyiz. Kendimizi geliştireceğimiz alanlar var. Anaç tohum geliştirmesinde biraz daha çalışmalıyız. Sebze tohumlarında ithalata bağımlılığımız var. Sebze tohumu için TÜBİTAK ile çalışıyoruz. Türkiye'de tohumla ilgili bir sorun yok, aksine tohum ihracatçısı bir ülkeyiz.



Tarımsal üretimimiz artıyor mu?

Geçen yıl bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihi rekorları kırıldı. 11 çeyrektir tarımsa kesintisiz büyüme var. Hububat ve arpa, kayısı, fındık fiyatından memnun olmayan bir çiftçi yok.



TARIM STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü, Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, tarım sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. SABAH Gazetesi'nin ülkemizin sürdürülebilir refahına ve başarısına katkıda bulunabilecek tüm çalışmalarda işbirlikçi olduğunu belirten Uzman, Bakan Pakdemirli'ye içinde buğdayın yer aldığı özel bir teşekkür plaketi takdim etti.



GENÇLER TOPRAĞIN ÖNEMİNİN FARKINDA

Gençlere ve kadınlara yönelik ne gibi projeleriniz var?

Dünyada çiftçi yaşı artıyor. Bizde yaş ortalaması 55 ortalama. Batıda 67-68. Bizim gençlerimizi doğdukları yerde kalmaya ikna etmemiz lazım. Bunun için doğdukları yerde doymalılar. Onları girişimci hale getirmeliyiz. Gençler toprağın bilincinde. Kadın ve gençlerin yerinde kalması çok önemli. Pandemi bunu anlatabilmemiz için bir fırsat oldu. Okumuş ama şehirden kaçmayı düşünenler oldu bu dönemde. Burada da bir fırsat olduğunu düşünerek ciddi şekilde yatırım rehberleri hazırladık. Hem mevcut çiftçileri üretimini büyütme konusunda motive edeceğiz hem de yeni üreticileri işin içine katacağız. En önemlisi belli yaşı geçmişlere değil, genç ve girişimci olanlara destek vereceğiz. 'Uzman Eller' projemiz kapsamında meslek mensuplarına 100 bin lira hibe veriyoruz. Genç girişim projelerine ilave destek sağlıyoruz.