Bakan Pakdemirli 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi’nde duyurdu! Fahiş fiyata son: Tarımda sözleşmeli üretim yasası geliyor

2023 YILINA KADAR 150 BARAJ YAPACAĞIZ

Su kıtlığı konusu da önemini koruyor. Bu konuda neler söylerseniz?

Türkiye su fakiri değil ama su stresi yaşayan bir ülke. Ancak önümüzdeki 20 yıl içinde iklim değişikliğinin etkisiyle su fakiri bir ülke olacağımız bir gerçek. O nedenle su yağdığında bunu depolamak zorundayız. Depolama sistemlerine yatırım yapmamız şart. Cumhuriyet döneminden 2002'ye kadar toplam 275 baraj yapılırken, son 20 yılda 600 baraj, 276 milyar TL sulama yatırımı yaparak toplam 875 baraja geldik. Son üç yılda 41 milyarlık sulama yatırımı yaptık. Kurak ülke olmaya aday olduğumuz için kurak ülkelerin yaptığı yeraltı barajlarını devreye almaya başladık. 2023'e kadar 150 baraj yapacağız. Bu yıl sonuna 50'sini bitireceğiz. Kuraklık nedeniyle Su Şurası yaparak sorunlar ve çözüm önerilerini masaya yatıracağız. Şura sonucunu Cumhurbaşkanımız ile birlikte açıklayacağız.



TARIM FUTBOL KADAR KONUŞULAN BİR KONU

Tarımda orta ve uzun vadede gıda güvenliği ve sektörün tamamına yönelik bir planlama çalışmanız var mı?

Türkiye'de tarım futbol kadar konuşulan bir konu. Gıda güvenliği ise tarımın en önemli meselelerinden biri. Önümüzdeki 20 yılda gıda ihtiyacımız yüzde 50 artacak. Biz bu konu için 2019'da bir tarım şurası yaptık. Burada çıkan sonuçların eylem planı haline getirdik. Ortak akıl çok önemli. Biz dinleyen bir bakanlığız. Son 3 yılda tüm rakamlar iyiye gidiyor, çünkü sahadayız. Ben görev sürem boyunca üç yılda belki en az 5 kez 81 ili gezdim. Sahanın problemlerini dinlemek, yerinde çözmek için çalışıyoruz. Biz her şeyi öğrenmeye açığız. Bize mantıklı gelen her şeyi de uygulamaya alıyoruz. Orta ve uzun vadede yol haritamız hazır. Bu şura sonuçlarının 25 yıla ışık tutması gerekiyor. Ama her 5 yılda bir de günün şartlarına göre revize edeceğiz.



SÖZLEŞMELİ TARIM ENFLASYONU DA DÜŞÜRECEK

Sözleşmeli üretimle hem üreticinin geliri artacak hem tüketiciler ucuz ürün tüketecek.

Çiftçi düşük maliyetle, pazar kaygısı duymadan üretim yapacak.

Planlı üretimle kaynaklar etkin ve verimli kullanılacak.

İhtiyaca göre üretimle, gıda enflasyonunun düşürülmesi sağlanacak.

