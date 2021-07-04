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    • Ekonomi
    • 04.07.2021 18:06
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    • 04.07.2021 18:06
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    Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? 2021 Temmuz enflasyon zammı ile araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar?

    Gündemde araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? Sorusunun yanıtı çok fazla araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş enflasyon ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor, TUİK verilerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran enflasyon oranlarını duyurdu mu? 2021 Temmuz enflasyon zammı ile araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar? Çıkan orana göre pek çok meslek, memur ve memur emeklisi olmak üzere milyonlarca kişi zamlı olarak Temmuz maaşlarını alacak. Araştırma görevlisi güncel maaşları da belli olacak. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL?

    Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? 2021 Temmuz enflasyon zammı ile araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçtiğimiz 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 olarak belirlenmişti. Haziran verileri de eklenince nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyordu. Peki Haziran enflasyon rakamları açıklandı mı? En yüksek, en düşük ile araştırma görevlisi maaşı belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

    HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

    2021 HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ!

    İstanbul'da haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,36 ve toptan fiyatlar yüzde 3,07 arttı.

    İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı bilgilerine göre, Haziran 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat faaliyetlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 0,36 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat faaliyetlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,07 yükseldi.

    Söz hususu bilgilere senelik bazda bakıldığında ise artış seviyesi perakende fiyatlarda yüzde 16,12, toptan fiyatlarda yüzde 25,56 düzeyinde gerçekleşti.

    Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,80, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,72, ev eşyasında yüzde 1,96, konutta yüzde 1,76, sıhhat ve şahsi bakımda yüzde 0,07 artış kaydederken, besinde yüzde 0,84, giyimde yüzde 0,72 geriledi. Diğer Harcamalar grubunda ise değişim izlenmedi.

        Bu dönemde toptan fiyatlar ise besinde yüzde 4,54, kimyevi maddelerde yüzde 4,53, madenlerde yüzde 4,07, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 3,65, inşaat malzemelerinde yüzde 1,79, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,34 arttı. Mensucat grubunda ise değişim yaşanmadı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Pazar Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre Merkez Bankası anketine katılan ekonomistlerin enflasyon tahmini yükseliş gösterdi. Toplam 57 katılımcı ile yapılan ankette geride bıraktığımız ay yüzde 0.82 olarak belirtiler enflasyon beklentisi bu ay yüzde 1.21 civarına yükseldi.

        Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi verisine göre Haziran ayı TÜFE beklentisi tahmini yüzde 1.21 olarak gerçekleşti.

        EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL

        En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den evvelce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

        MEMURA EN AZ 4.299 TL

        Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

        DOKTORA 3.034 TL

        Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay oluşturulan ek ödeme eksperlarda 3 bin 34, eksper olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.

        YAŞLIYA 822 TL

        65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.

        ENGELLİYE 656-984 TL

        Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.

        EVDE BAKIMA 1.785 TL

        Evde bakıma muhtaç ihtiyar ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.
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        Haberler Ekonomi Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? 2021 Temmuz enflasyon zammı ile araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar?