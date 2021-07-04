Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? 2021 Temmuz enflasyon zammı ile araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar?

EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den evvelce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

MEMURA EN AZ 4.299 TL

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

DOKTORA 3.034 TL

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay oluşturulan ek ödeme eksperlarda 3 bin 34, eksper olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.

YAŞLIYA 822 TL

65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.

ENGELLİYE 656-984 TL

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.

EVDE BAKIMA 1.785 TL

Evde bakıma muhtaç ihtiyar ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.