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    • Ekonomi
    • 04.07.2021 16:54
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    • 04.07.2021 16:54
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    Genel müdür 2021 zamlı maaşları ne kadar oldu? Temmuz memur zammı ile en düşük ve en yüksek genel müdür maaşı ne kadar 2021?

    Genel müdür maaşları yeni zam ile kaç para oldu 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Temmuz 2021 genel müdür maaş zamlarının belli olacağı 6 aylık enflasyon oranı için beklenen gün geldi çattı. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran enflasyon verileri ile genel müdür maaşlarına yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazanacak. Geçtiğimiz ay 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 olarak belirlenmişti. Bu bağlamda, Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam ceplere yansıyacak. Peki, zamlı genel müdür maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2021 en düşük ve en yüksek genel müdür maaşı ne kadar 2021? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Genel müdür maaşları yeni zam 2021 kaç para oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 genel müdür maaşı ne kadar oldu?

    Genel müdür maaşı ne kadar oldu? sorusu merak edilerek sorgulanmaya başlandı. Milyonların beklediği zam müjdesi için geri sayım bitti. Emekli, işçi, memur, engelli, yaşlı milyonlarca vatandaş bu zamdan faydalanabilecek. 2021 Temmuz genel müdürleri ne kadar maaş alacaklar? 6 aylık enflasyon farkının açıklanması ile beraber genel müdür maaşlarına da zam geldi. İşte 2021 Temmuz zamlı genel müdür maaşları!

    ENFLASYON ZAM FARKI NETLEŞTİ!

    Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa
    memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

    GENEL MÜDÜR MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?

    TÜİK Haziran ayı enflasyon oranlarının gündeme gelmesiyle genel müdür maaşı merak edildi. 2021 Ocak ayında zamlı maaş ile birlikte yeni miktar 14.914 tl olmuştu. Temmuz ayında yapılacak zam oranı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    KİM, NE ALACAK?

    EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:

    En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

    MEMURA EN AZ 4.299 TL:

    Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

        ENFLASYON RAKAMLARI MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

        Enflasyonun ilk 6 aylık dönemde yüzde 6.44 oranında gerçekleşmesi hâlinde BAĞ-KUR ve SSK emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 6.44 oranında artacak. Böylece, 2000 öncesi emekliler için en düşük SSK emekli aylığı 155 Türk lirası artışla 2 bin 575 Türk lirasına, tarım BAĞ-KUR'lu aylığı 107 Türk lirası artışla 1769 Türk lirasına, esnaf BAĞ-KUR aylığı ise 113 Türk lirası artışla 1875 Türk lirasına yükselecek.

        2000'den sonra en düşük SSK emekli aylığının normalde şu an 1447 Türk lirası olması gerekiyor. Fakat, geçen sene emekli aylıklarında alt sınır 1500 Türk lirasına yükseltildiği için bu yılın ocak – haziran döneminde 1500 Türk lirası aylık aldılar.

        2000'den sonra emekli olan SSK'lıların en düşük aylığına temmuzda, 1447 Türk lirası baz alınarak artış yapılacak. Bu şekilde 40 Türk lirası artarak 1540 Türk lirası olacak.

        NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAĞIM?

        Ne kadar emekli maaşı alacağım sorusunun cevabı için aşağıdaki linke tıklayarak SGK'nın internet sitesindeki hesaplama robotunu kullanmak gerekiyor. Ancak toplam hizmet günü 3600 günden az ise aylık hesaplaması yapılamıyor.

        Ne kadar emekli maaşı alınacağının öğrenebilmesi için T.c. kimlik no, SSK sicil no, baba adı, doğum tarihi ve nüfusa kayıtlı olunan il bilgilerinin sisteme girilmesi gerekiyor. Bu bilgiler girildikten sonra sistem emekli olduğunuzda size bağlanacak olan yaşlılık aylığını hesaplıyor.
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        Haberler Ekonomi Genel müdür 2021 zamlı maaşları ne kadar oldu? Temmuz memur zammı ile en düşük ve en yüksek genel müdür maaşı ne kadar 2021?