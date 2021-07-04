Genel müdür 2021 zamlı maaşları ne kadar oldu? Temmuz memur zammı ile en düşük ve en yüksek genel müdür maaşı ne kadar 2021?

GENEL MÜDÜR MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?

TÜİK Haziran ayı enflasyon oranlarının gündeme gelmesiyle genel müdür maaşı merak edildi. 2021 Ocak ayında zamlı maaş ile birlikte yeni miktar 14.914 tl olmuştu. Temmuz ayında yapılacak zam oranı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

KİM, NE ALACAK?

EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:



En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

MEMURA EN AZ 4.299 TL:



Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.