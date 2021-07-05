Son dakika haberi: Haziran ayı enflasyon zammı! En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? Hangi meslek ne kadar maaş zammı aldı?
Son dakika gelişmesi... Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 6 aylık enflasyon rakamı açıklanacak. Buna göre, emekliler ve memurlar zam alacak. Diğer yandan memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı da belli olacak. Açıklanan bilgilere göre memur ve memur emeklisi vatandaşlar 1.75 oranında enflasyon farkı alacak. En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar takvim.com.tr'de... Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu.
Son dakika gelişmesi... Memur, memur emeklisi ve SSK ve Bağkur emeklisi olan vatandaşlar 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyordu. 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı mı? Buna göre en düşük memur ve emekli maaşları da netleşmiş olacak. Peki hangi meslek ne kadar maaş zammı alacak? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? Emekli maaşınızı tahsis talep formunda belirtmiş olduğunuz bilgilere göre alırsınız. Tahsis talep formu, emekli olmak için başvuru yaptığınız dilekçedir ve bu dilekçede maaşınızı almak istediğiniz bankayı belirttiyseniz, ilk maaşınız bu bankaya yatacaktır. Siz tekrar v-banka değişikliği yapana kadar maaşınız bu bankaya yatmaya devam eder.
KİM, NE ALACAK?
EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 4.299 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.