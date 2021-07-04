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    • Ekonomi
    • 04.07.2021 09:38
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    • 04.07.2021 09:38
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    PTT kargo ücreti fiyat hesaplama nasıl yapılır? 2021 PTT kargo gönderim fiyatları ne kadar? Gönderi sorgulama…

    Gönderi alıp gönderecek vatandaşlar tarafından sıklıkla PTT kargo ücreti fiyat hesaplama nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT kargo yoğun bir şekilde tercih edilen teslimat şirketlerinden biri ve vatandaşlar uygun fiyatlarla gönderim yapmak istedikleri için ücret araştırması yapıyor. Peki 2021 PTT kargo gönderim fiyatları ne kadar? Gönderi sorgulama işlemi nereden nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    PTT kargo ücreti fiyat hesaplama nasıl yapılır?

    PTT kargo ücreti fiyat hesaplama nasıl yapılır? 2021 PTT kargo gönderim fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kargo gönderip almak isteyenler teslimat şirketlerinin güncel fiyatlarını merak ediyor, en çok araştırılanlar arasında ise PTT kargo yer alıyor. Gönderi yollama ve takip sürecine dair bilgiler de haberimizde yer alıyor.

    PTT KARGO VE BARKOD SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    PTT Kargo takip hizmeti, PTT'nin resmi internet sayfası ve e-Devlet kapısı üzerinden sunulan online hizmettir. Tüm PTT müşterileri web sayfası ve mobil uygulama üzerinden günün her saatinde sorgulama işlemi yapabilir. PTT Kargo gönderi sorgulama sayfası üzerinden kargonun durumu hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz.

    Bilgisayar ya da akıllı cihazlarınızdan PTT resmi internet sayfasına giriş yapın.

    Sayfa açıldıktan sonra, ekranın sağ üst kısmında bulunan menü seçeneğine tıklayın. Açılan menü kategorisinden "Gönderi Takibi" yazısına basın.

    Tarayıcınızda yeni sekmede gönderi takip sayfası açılır. Bu sayfa üzerinde barkod numarası ve güvenlik kodu bilgilerinin girilmesi beklenir.

    Bütün bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra, kargonuzun durumunu öğrenmek için "sorgula" seçeneğine basın.

    PTT KARGO ÜCRETİ HESAPLAMA

    PTT kargo ücreti hesaplama işlemi oldukça basittir. Göndermek istediğiniz ürünü önceden paketlemeli ve ptt şubelerine hazır bir şekilde götürmelisiniz. Paketi kargoya vereceğiniz son haline getirdikten sonra ne kadar tutacağını hesaplamak üzere metre yardımıyla ölçmeniz gerekecek. Bu sayede paketin desi bilgisini öğrenecek ve kaç desi olduğunu ortaya çıkaracaksınız.

    PTT kargo fiyatı desi üzerinden hesaplanmaktadır. Paketin eni, boyu ve yüksekliği birbiri ile çarpılıp, çıkan rakam ise 3.000'e bölünmelidir. Aşağıdaki örnekteki gibi siz de göndereceğiniz paketin bilgilerini ölçebilir ve basit bir hesaplama yapabilirsiniz.

    Gönderilecek örnek paketin ölçüleri şu şekildedir;

    1 KG ağırlığında,
    10 cm boyunca,
    10 cm genişliğinde,
    5 cm yüksekliğinde bir paket hazırlıyoruz.
    10x10x5/3000=0,16 sonucuna ulaşıyoruz. Bu sonuç paketimizin desi değeridir.

        2021 KARGO ÜCRETİ NE KADAR?

        PTT Kargo Kilogram Başı Fiyatları
        1 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 16,25 TL
        2 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 18,25 TL
        3 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 20 TL
        3 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 1,80 TL her kg başı ücret
        4 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 21,80 TL
        5 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 23,60 TL
        30 KG – 50 KG arası gönderi ücreti (1 KG dahil): 1,60 TL her kg başı ücret
        50 KG ve üzeri gönderi ücreti (1 KG dahil): 1,30 TL her kg başı ücret
        1 KG'a kadar olan hafif gönderi ücreti: 16,25 TL
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