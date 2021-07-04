2.5 milyar liraya mal olacak! Tam 28 kilometre uzunluğunda...

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından Trabzon'da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla, 28 kilometre uzunluğunda Kanuni Bulvarı projelendirildi.
Karadeniz Sahil Yolu Yıldızlı mevkisinden başlayıp Maçka Yolu Gözalan mevkisinde son bulan projede, 22 köprülü kavşak, 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 17 tünel ve 24 köprü yer alıyor. 2,5 milyar TL'ye mal olacak projenin 14,5 kilometresi tamamlandı, kalan etaplarda çalışma sürüyor.
'TRAFİK RAHATLIYOR'
Projede biten etaplarda nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Karşıyaka, Beşirli, Yıldızlı ve Akyazı bölgelerinde oluşan trafiğin, Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve sahilden geçen ana yollara kısa mesafede güvenli bir şekilde dağılım imkânı sağlandı.
Karşıyaka Kavşağı ve Erdoğdu Kavşağı'na kadar olan kısmın tamamlanıp trafiğe açıldığı çalışmalarda, Erdoğdu ile Cephanelik Kavşağı arasının da 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.