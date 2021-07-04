2.5 milyar liraya mal olacak! Tam 28 kilometre uzunluğunda...

'ENGEBELİ ARAZİLER YOL YAPIMINI ZORLAŞTIRIYOR'

Kentte vatandaşlar, ulaşımın rahatlaması için Kanuni Bulvarı'nın tamamlanmasını bekliyor. Osman Aktürk, "Kanuni Bulvarı güzel bir proje olacak. En azından bittikten sonra bu alan çevre düzenlemesi ve oluşturulacak yeşil alanlarla çok güzel bir hizmet olacak.

Trabzon'a değer katacağını düşünüyorum. Coğrafi anlamda engebeli bir arazimiz var. Bu engebeli araziler yol yapımını zorlaştırıyor. Yol ve hizmet açısından biraz zor ve sıkıntılı olabiliyor ama sonucun çok güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.