VE BELLİ OLDU! Emekli ve memur taban tavan zamlı maaşları! 2021 yılı SGK Bağkur emekli ve memur zamlı maaşları hangi gün yatacak?
2021 emekli ve memur zammı son ilerlemeler ile takip ediliyor. Memur ve emekli maaşları ne vakit yatıyor? 2021 memur maaşları hangi gün, saat kaçta hesaba geçiyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sık sık sorgulanıyor. Milyonlarca emekli ve memur vatandaşı yakından ilgilendiren bu konunun detayları merak ediliyor. Peki memur maaşlarında en yüksek ve en düşük miktarlar neler? 2021 memur ve emekli maaşları neye göre değişiyor, ayın hangi günü ve saat kaçta hesaba işlemiş oluyor? Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır. İşte emekli ve memur taban tavan zamlı maaşları...
Emekli maaşı Temmuz zam oranları milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında zam tutarı amacıyla enflasyon rakamları belirleyici olacak. TÜİK bilgilerine göre, TÜFE aylık yüzde 0,89 arttı, senelik enflasyon yüzde 16,59 oldu. Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak. Bütün gözler şimdi haziran ayı enflasyon verilerinde. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Temmuz emekli ve memur zammı ne vakit açıklanacak? İşte, 2021 temmuz emekli ve memur zammı ile alakalı detaylı bilgiler.
KİM, NE ALACAK?
EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 4.299 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.
DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.
YAŞLIYA 822 TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.
ENGELLİYE 656-984 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.
EVDE BAKIMA 1.785 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.
TABAN AYLIKLAR
Mevcut % 6.39 (5 aylık) % 7.67 (Tahmini)
Esnaf emeklisi 2.167 2.305,47 2.333,21
Çiftçi emeklisi 1.722 1.832,04 1.854,07
SSK (2000 öncesi emekli olan) 2.419,77 2.574,39 2.605,37
Memur emeklisi 3.020,66 3.213,68 3.252,34
Memur (En düşük) 3.993 4.248,15 4.299,26
SOSYAL ÖDEMELER
AYLIK Mevcut % 6.39 (5 aylık) % 7.66 (Tahmini)
65 yaş aylığı 763,67 812,47 822,24
Evde bakım desteği 1.657,86 1.763,80 1.785,02
Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 8.127,10 8.224,10
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 609,61 648,56 656,36
- % 70 ve üstü 914,42 972,85 984,55
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?
Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır. Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik göstermektedir.
EMEKLİ MEMURLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?
Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.