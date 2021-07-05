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Ne kadar emekli maaşı alırım? Ve son dakika netleşti! SSK – SGK- Bağkur 2021 zamlı emekli maaşları ne kadar? En düşük maaş kaç lira?

Ve sonunda netleşti! Her sene Ocak ve temmuz aylarında belirlenen son 6 aylık enflasyon, memur ve emekli ile sosyal yardım alan milyonlarca vatandaşın zamlı maaşını belirleme ediyor. Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 senede bir belirleme edilirken, son 6 aylık enflasyon belirleme edilen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir diğer söyleyişle Ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda meydana gelen enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi amacıyla uygulanmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bilgilerine göre; enflasyon Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisanda yüzde 1.68, mayısta ise 0.89 yükseldi.

2021 yılı SGK Bağkur Temmuz emekli ve memur zamlı maaşları hangi gün yatacak? Emekli ve memur taban tavan zamlı maaşları!

takvim.com.tr
05.07.2021 09:58 - Son Güncelleme: 05.07.2021 09:58
Ne kadar emekli maaşı alırım? Ve son dakika netleşti! SSK – SGK- Bağkur 2021 zamlı emekli maaşları ne kadar? En düşük maaş kaç lira?

SSK – SGK- Bağkur 2021 zamlı emekli maaşları ne kadar? Emekliden memura, 65 yaş aylığı alandan evde bakım parası alana kadar toplamda 18 milyon vatandaşın zamlı yeni maaşı pazartesi günü yani bugün belli olacak. Yüzde 6.39'luk artış kesin. Haziran enflasyonu, net rakamı meydana koyacak. İşte mümkün rakamlar... Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı'nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı. Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz'da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ne kadar emekli maaşı alırım? Ve son dakika netleşti! SSK – SGK- Bağkur 2021 zamlı emekli maaşları ne kadar? En düşük maaş kaç lira?

KİM, NE ALACAK?

EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

MEMURA EN AZ 4.299 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.


Ne kadar emekli maaşı alırım? Ve son dakika netleşti! SSK – SGK- Bağkur 2021 zamlı emekli maaşları ne kadar? En düşük maaş kaç lira?

DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.

YAŞLIYA 822 TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.

Ne kadar emekli maaşı alırım? Ve son dakika netleşti! SSK – SGK- Bağkur 2021 zamlı emekli maaşları ne kadar? En düşük maaş kaç lira?

ENGELLİYE 656-984 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.

EVDE BAKIMA 1.785 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.



Ne kadar emekli maaşı alırım? Ve son dakika netleşti! SSK – SGK- Bağkur 2021 zamlı emekli maaşları ne kadar? En düşük maaş kaç lira?

TABAN AYLIKLAR

Mevcut % 6.39 (5 aylık) % 7.67 (Tahmini)

Esnaf emeklisi 2.167 2.305,47 2.333,21