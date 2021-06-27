Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul dünyanın en büyüklerinden olacak! Milyar dolarlık gelir!

İşte Güngör'ün konuyla ilgili yazısı:
Asrın Projesi olarak adlandırılan Kanal İstanbul'a start verildi. Kanalın uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20.75 metre olarak belirlendi. Uzunluk açısından Baltık Denizi'ndeki Kiel Kanalı, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlayan Panama Kanalı ve Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'ndan sonra dünyadaki büyük kanallar arasında dördüncü sıraya yerleşecek.
REKOR SÜREDE BİTECEK
Dünyadaki büyük kanal projeleri arasında Almanya'daki Kiel Kanalı, Orta Amerika'daki Panama Kanalı, Mısır'daki Süveyş Kanalı başı çekiyor. Bunlar içinde uzunluk açısından ilk sırada Süveyş Kanalı bulunuyor.
Süveyş Kanalı'nın uzunluğu 193 kilometre. Kiel Kanalı'nın 98, Panama Kanalı'nın 86, Kuzey Denizi Kanalı'nın 24, Eurogeul Kanalı'nın ise 44 kilometre.
Yunanistan'ın kuzey kara topraklarını Mora Yarımadası'ndan ayıran Korint Kanalı'nın uzunluğu ise 6.5 kilometre. Kanal İstanbul 45 kilometrelik uzunluğuyla birçok projenin önüne geçerek, dünyadaki sayılı kanallar içine girecek. Dünyadaki örnekleri incelendiğinde kanal projelerinin tamamlanma süreleri 8 ila 11 yıl arasında. Kanal İstanbul'un 6 yılda tamamlanması bekleniyor. Bu haliyle de dünyada en hızlı tamamlanan projelerden biri olacak.