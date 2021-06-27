578 TL taksitle 15.000 TL hemen alabilirsiniz! Resmi olarak açıklandı! Borcu harcı olan kafaya takmasın! Anında hesaba yatıyor!

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    • Ekonomi
    • 27.06.2021 10:14
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    • 27.06.2021 10:14
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    578 TL taksitle 15.000 TL anında hesaba yatıyor. Halkbank, Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve İş Bankası 36 ay vade ile tüketici kredisi kampanyası sürüyor! İstediğiniz bankanın internet şubesi, mobil bankacılık uygulaması ya da SMS kredi başvuru numarası gibi kanalları üzerinden bankaya gitmeden kredi başvuru formunu doldurun. Banka ihtiyaç kredisi başvuru sonucu için size yanıt gönderecektir. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir

    takvim.com.tr
    578 TL taksitle 15.000 TL hemen alabilirsiniz!

    Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi kampanyası sürüyor. Bankanın resmi sayfasından yapılan bilgilendirmede, tüketici kredisinde faizlerin %1.54 olarak uygulanacağı belirtilirken, başvuruların şubeler, mobil uygulama ve internet sayfasından yapılabileceği belirtildi. Ziraat Bankası yada herhangi bir bankanın dijital kredi başvurusunu yapmak için mutlaka o bankada vadeli yada vadesiz bir mevduat hesabınızın olması şarttır. Ziraat bankası vadeli mevduat hesabı şartı haricinde dijital kredi başvurusu için birde ekstra şart olarak "Maaş Müşterisi" olmanızı aramaktadır!

    Ziraat Bankasının dijital kredisi ile sadece ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası İpotekli İhtiyaç Kredisi Başvurusu yapmak isteyenler ne yazık ki! bu nimetten yararlanamazlar.

    Dolayısı ile Ziraat Bankası'ndan herhangi bir saatte yada günde dijital kredi kullanmak istiyorsanız mutlak suretle Ziraat maaş müşterisi olmanız şarttır.

    Bankadan yapılan açıklamada ödemelerle ilgili şu ifadeler yer aldı:

    Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.

    36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

    Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.

    Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

    *Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

        15 bin lira kredi çekmek isteyen bir vatandaşın aylık ödemesi ve senelik faiz şu şekilde:

        15 bin lira kredi çekmek isteyen bir vatandaşın aylık ödemesi ve senelik faiz şu şekilde:

        Ön Onaylı Kredi Ne Demek?

        İnternet ve mobil işlem kanallarını her geçen gün daha fazla kullanmaya başlayan bankalar tarafından hizmete sunulna kredi paketlerinden biride ön onaylı kredilerdir. Bu krediler müşterinin beyanı üzerinden başvuruların sistem tarafından otomatik olarak değerlendirmeye alındığı ve sonuçlandığı kredilerdir.

            İnternetten ya da SMS ihtiyaç kredisi başvruları gibi mobil kanallardan yapılan başvuruların ilk etap değerlendirmesi sonucu kullandırılan kredilerdir. Başvuruda bulunan kişi ilgili kredi başvuru evrakları ile kendisine en yakın olan şubeyi ziyaret ederek, ön onay kredi mesajı ile kredisini kullanabilmektedir. Kredi başvurusunda bulunurken verdiği bilgilerin doğruluğunu ilgili belgelerle kanıtlayan kişiler aynı gün kredi kullanarak nakit paralarına kavuşurlar.

            Burada önemli olan kişinin ön onaylı kredi mesajı yollarken özellikle de aylık gelir belgesi bilgisini kanıtlayabilmesidir. Yani maaş bordrosu üzerinde yazan tutar neyse beyanda bu olmalıdır. Bu bilgiler birbiri ile tutarsa ön onaylı kredi çıkartılır ve banka aynı gün kredi kullandırırak müşterisine ödeme yapar.

            İHTİYAÇ KREDİSİ

            İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.

            İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

            Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;

            18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
            Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
            Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
            Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
            Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
            Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilcekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.
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            Haberler Ekonomi 578 TL taksitle 15.000 TL hemen alabilirsiniz! Resmi olarak açıklandı! Borcu harcı olan kafaya takmasın! Anında hesaba yatıyor!