578 TL taksitle 15.000 TL hemen alabilirsiniz! Resmi olarak açıklandı! Borcu harcı olan kafaya takmasın! Anında hesaba yatıyor!

Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi kampanyası sürüyor. Bankanın resmi sayfasından yapılan bilgilendirmede, tüketici kredisinde faizlerin %1.54 olarak uygulanacağı belirtilirken, başvuruların şubeler, mobil uygulama ve internet sayfasından yapılabileceği belirtildi. Ziraat Bankası yada herhangi bir bankanın dijital kredi başvurusunu yapmak için mutlaka o bankada vadeli yada vadesiz bir mevduat hesabınızın olması şarttır. Ziraat bankası vadeli mevduat hesabı şartı haricinde dijital kredi başvurusu için birde ekstra şart olarak "Maaş Müşterisi" olmanızı aramaktadır!
Ziraat Bankasının dijital kredisi ile sadece ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası İpotekli İhtiyaç Kredisi Başvurusu yapmak isteyenler ne yazık ki! bu nimetten yararlanamazlar.
Dolayısı ile Ziraat Bankası'ndan herhangi bir saatte yada günde dijital kredi kullanmak istiyorsanız mutlak suretle Ziraat maaş müşterisi olmanız şarttır.
Bankadan yapılan açıklamada ödemelerle ilgili şu ifadeler yer aldı:
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.