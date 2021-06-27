Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rüyam" dediği çılgın proje Kanal İstanbul için ilk köprünün temelini attı. Sazlıdere Köprüsü temel atma töreninde hem muhalefete, hem de Türkiye düşmanlarına, önemli mesajlar yolladı:

BU proje için 'bize sorulmadı' diyenlere sesleniyorum. Unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır. Ya sizin zaten bu ülkede bugüne kadar dikili ağacınız yok.

MARMARAY'DA önümüzü kesmeye çalıştınız, yaptık. Avrasya Tüneli'ni, Osmangazi'yi yaptık. Birinci köprü, FSM'de de aynı şeyleri yaptınız. Yeni havalimanımıza da çalmadık kara bırakmamıştınız...

ŞİMDİ de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. 'Biz geliyoruz, geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız' diyorlar. Bankaları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya.

MİLLETİMİZ CHP kafasına kalsa, ülke ne baraj, köprü ve fabrikalara kavuşamayacağını bildiği için söylenenleri ciddiye almıyor.

BAY Kemal. Bak bu çeşme açılış töreni değil, musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan birinin temelini atıyoruz.



KANAL İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolarlık maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Devletin kasasından 5 kuruş çıkmadan dünya çapında bir esere daha kavuşulacaktır. Kanal İstanbul, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak tarihteki yerini alacaktır.

Kanal İstanbul'da 1 yat limanı, konteyner limanları, rekreasyon alanı ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor. Proje, İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk şehirler kurulacak...