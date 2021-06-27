Turizme Formula 1 nefesi! 100 milyon Euro gelir!

Başarılı aşı çalışmaları turizmin her alanında meyvelerini veriyor. Sahil bölgelerindeki tesislerin yüzünü güldüren bu hamleden sonra bir müjde de İstanbul'dan geldi. İstanbul, Formula 1 2021 takvimine yeniden dahil edildi.
1-3 Ekim'de İstanbul Park'ta yapılacak etkinlik, İstanbul ve çevre illerinde büyük coşku yarattı. Kapalı olan otellerin de birçoğu kapılarını açacak. Yarış için yaklaşık 20 gün öncesinden gelen takımların önce Tuzla ve Anadolu Yakası otellerini dolduracağını belirten turizmciler, yarış haftasında tüm İstanbul otellerinin bundan payını alacağını söylüyor. Bu yıl yarışın seyircili olacağına inandıklarını belirten turizmciler, Formula 1 seyircisinin üst gelir grubunda olduğunu ve normal bir turistin 4-5 katı harcama yaptığını kaydetti.
Bu dönemde otellerin dolacağını aktaran turizmciler, "Anadolu Yakası ve Tuzla yüzde 100 dolar. Avrupa Yakası'nda da Taksim, Boğaz hattı, Sultanahmet'teki otellere de minimum yüzde 50 katkı sağlar. Aynı zamanda bu dönemde oda fiyatları da artar" diyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Haziranda gerek turist sayısı gerekse olumlu algı açısından canlanmaya vesile olmasını beklediğimiz Formula 1 gibi çok önemli bir organizasyonun iptal edilmesi hayal kırıklığı yaratmıştı. Ama yeniden Türkiye'de yapılması konusunda umutluyduk. Nitekim de öyle oldu. Seyircili de olsa seyircisiz de olsa hem moral verecek hem de İstanbul'un uluslararası düzeyde olumlu bir olayla gündeme gelmesini sağlayacak" dedi.