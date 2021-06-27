Turizme Formula 1 nefesi! 100 milyon Euro gelir!

BİR TAKIM 100 ODA TUTUYOR

Yarışın seyircili düzenleneceğine inandıklarını anlatan Eresin, "Seyircili olursa otel doluluklarına da olumlu etkisi olacak. Seyircili olması durumunda para harcama düzeyi yüksek bir turist grubunun gelmesini bekliyoruz. Öte yandan F1, yılsonundan önce canlanma beklemediğimiz kongre, toplantı, fuar, etkinlikler gibi organizasyonları ifade eden MICE sektörüne de olumlu etki yaratacak" diye konuştu. Hagia Sofia Mansions Cruio Collections By Hilton Genel Müdürü Ahmet Arslan, yarışın dönmesinin sektöre büyük moral verdiğini söyledi. Formula 1'in dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olduğunu aktaran Arslan, "Bu etkinlik her ülkenin otellerine büyük katkı sağlıyor. Çünkü etkinlik için gerek takımlar gerekse teknik ekip yaklaşık 20 gün öncesinde yarışmanın olacağı yere gidiyor. Bir takım için ortalama 100 oda tutuluyor. Genellikle 5 yıldızlı oteller tercih ediliyor. Ayrıca yarışmayı birçok global kanal takip ediyor. Mesela büyük bir şirketin sahibi en iyi 30 iş ortağını getiriyor. Onları en iyi otellerde ağırlıyor. Yarışa helikopter kiralayarak gidiyor. En iyi restoranlarda yemek yiyip alışveriş yapıyorlar. Aynı zamanda iş görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Bu profil 3 günde ortalama 5 bin euro harcıyor" dedi.