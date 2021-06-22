Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği"nin, 21. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.
"TÜRKİYE'NİN EN ÇEVRECİ ŞEHİRCİLİK PROJESİ OLACAK KANAL İSTANBUL"
Bakan Kurum, "İstanbul'umuzda 39 ilçemizde; 68 riskli alanda, 35 bin binada, 126 bin konutun dönüşümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz cuma günü, 'Büyük İstanbul Dönüşümü'nün çok önemli bir ayağı olan Üsküdar'da yeni 5 bin konutluk dev bir dönüşüm başlattık.
Büyük İstanbul dönüşümü için var gücümüzle çalışıyor, projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılığı Kanal İstanbul projemizle de taçlandırıyoruz. İstanbul Boğazı'nı koruyacak; millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarıyla Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesi olacak Kanal İstanbul projesinde ilk kazmayı inşallah 26 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle milletimizle birlikte vuruyoruz.