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    • 14.06.2021 16:21
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    projesi başladı mı? nasıl olacak?

    projesi başladı mı? nasıl olacak? Kanal İstanbul güzergahı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. nin başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgilere göre, köprünün temelinin, haziranın son haftasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle atılması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Kanal İstanbul projesi başladı mı? Kanal İstanbul güzergahı nasıl olacak?

    Kanal İstanbul projesi başladı mı? Kanal İstanbul güzergahı nasıl olacak? İstanbul coğrafyasını yeniden şekillendirecek dev Kanal İstanbul projesinin başlayıp başlamayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kanal İstanbul başladı mı? İlk olarak; Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 (bağlantı yolları dahil) işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayan gergin eğik askılı köprü imalatı yapılacak.

    KANAL İSTANBUL PROJESİ BAŞLADI MI?

    Kocaeli'nde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'un, ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz" dedi. İşte Kanal İstanbul'da ilk köprünün temelinin atılacağı noktadaki çalışmalar...

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'nde yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul'un, ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz" dedi.

    Bakan Karaismailoğlu, Sazlıdere geçişinde Başakşehir; Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak gergili eğik askılı köprü imalatına başlayacaklarını kaydetti.

    Adil Karaismailoğlu, "Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte, uzunluğu 860 metre olurken, yaklaşım viyadükleri ile köprünün toplam uzunluğu 1.618 metreye ulaşacak.

    Köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak.

    Unutmayın, bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray'ı, Avrasya tünelini de istemedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı.

        Osmangazi Köprüsü üzerinden de kirli algılar yaptı. Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelinin atılacağı noktada çalışmalar sürüyor. Tören öncesi yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi.

        KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI NASIL OLACAK?

        Kanal İstanbul Projesinin güzergâhının belirlenmesi için 5 ayrı alternatif koridor üzerinde çalışılmıştır. Alternatif güzergâhların çevresel etkileri ve yerüstü su ve toprak kaynaklarına, yeraltı su kaynaklarına, ulaştırma ağlarına, kültür ve tabiat varlıklarına etkileri incelenmiştir. Ayrıca, inşaat maliyeti ve süreleri kıyaslanmıştır.

        Kanal İstanbul'dan dünya denizlerinde dolaşan en büyük konsept gemi olarak belirlenen boyu 275 metre, draftı maksimum 17 metre olan ve ortalama 145.000 tonluk tankerlerin geçişine imkân sağlayacak bir tip enkesit kullanılarak, koridorlar mukayese edilmiş ve Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos doğusunu takip eden güzergâh en uygun koridor olarak belirlenmiştir.
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