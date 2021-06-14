Kanal İstanbul projesi başladı mı? Kanal İstanbul güzergahı nasıl olacak? İstanbul coğrafyasını yeniden şekillendirecek dev Kanal İstanbul projesinin başlayıp başlamayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kanal İstanbul başladı mı? İlk olarak; Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 (bağlantı yolları dahil) işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayan gergin eğik askılı köprü imalatı yapılacak.
KANAL İSTANBUL PROJESİ BAŞLADI MI?
Kocaeli'nde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'un, ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz" dedi. İşte Kanal İstanbul'da ilk köprünün temelinin atılacağı noktadaki çalışmalar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'nde yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul'un, ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Sazlıdere geçişinde Başakşehir; Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak gergili eğik askılı köprü imalatına başlayacaklarını kaydetti.
Adil Karaismailoğlu, "Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte, uzunluğu 860 metre olurken, yaklaşım viyadükleri ile köprünün toplam uzunluğu 1.618 metreye ulaşacak.
Köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak.
Unutmayın, bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray'ı, Avrasya tünelini de istemedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı.