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    • Ekonomi
    • 22.06.2021 18:45
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    • 22.06.2021 18:45
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    Altının gram fiyatı ne kadar? altın piyasasında son durum: , tam, yarım ve çeyrek altın...

    24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan tamamladı. Peki, çeyrek, yarım, tam ve altın ne kadar? İşte haberin detayları ve altın piyasasında son durum...

    Altın piyasasında son durum! Gram fiyatı...

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan tamamladı.



    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.282,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan işlem gördü.



    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Altın(Gr.) 502,00 502,20 494,80 495,00
    Cumhuriyet Ata Lira 3.309,00 3.330,00 3.261,00 3.282,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 458,00 462,00 452,00 456,00
    Lira(Tam) Ziynet 3.233,00 3.253,00 3.187,00 3.207,00
    Yarım Ziynet 1.617,00 1.627,00 1.594,00 1.604,00
    Çeyrek Ziynet 809,00 814,00 797,00 802,00



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