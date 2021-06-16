Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelinin atılacağı noktada çalışmalar sürüyor. Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi ve Başakşehir Şamlar Mahallesi arasında kurulan şantiyede 26 Haziran'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla tören yapılması bekleniyor.
Ulaşımda çığır açan; Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi büyük projelerin ardından yapılacak Kanal İstanbul Projesi, Boğaz trafiğini rahatlatarak uluslararası ulaşımın da aksamadan devam etmesini sağlayacak. Dev projenin başladığı bölgede vatandaşlar konuştu:
SAZLIBOSNA MAHALLE MUHTARI OKTAY TEKE: Kanal İstanbul'un bize bir zararı yok. Burası Türkiye'nin en lüks yerlerinden biri olacak. Kanal İstanbul Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak bir projedir. Yüzyıl sonrasına baktığımızda çok olumlu bir proje olduğunu görmek mümkün. Çocuklarımız, torunlarımız için heyecanlıyız, gururluyuz. Sadece Sazlıbosna'yı değil, Türkiye'yi ilgilendiren bir proje. Bu kanal, İstanbul'un kalbi olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı son dakika açıklamasında Kanal İstanbul'da ilk köprü temelinin bu ay yapılacağını açıklamış ve tarih 26 Haziran olarak belirlenmişti.
SEMİH DEMİRBAY: Kanal İstanbul, mahallemiz açısından da Türkiye açısından da iyi bir proje. Bu sayede iyi bir geleceğimiz olur inşallah. Bu proje ile birlikte yeni bir yaşam bizi bekliyor. Ben Kanal İstanbul'un olmasını istiyorum.