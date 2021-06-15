Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama! Köprünün tamamlanacağı tarih belli oldu!
Başkan Erdoğan'ın çılgın proje dediği Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün yapımına başlandı. Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprünün çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Çolak, "Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta olup, iş kalemlerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecektir. Köprüyü, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hizmete alacağız." dedi.
15.06.2021 16:40
- Son Güncelleme: 15.06.2021 16:40
Bakanlık tarafından yürütülen Kanal İstanbul çalışmaları kapsamında Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir yolu üzerindeki geçişi sağlayacak Sazlıdere köprüsünün şantiyesinde basın açıklamasını gerçekleştirdiklerini kaydeden Çolak, "Çalışmalarımız 29 Mayıs'ta başlamış olup hem batı hem doğu pilonunda çalışmalarımız hızlanarak artmaktadır. Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta olup, iş kalemlerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecektir." diye konuştu.