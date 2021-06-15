Vav TV İzle

Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama! Köprünün tamamlanacağı tarih belli oldu!

Başkan Erdoğan'ın çılgın proje dediği Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün yapımına başlandı. Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprünün çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Çolak, "Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta olup, iş kalemlerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecektir. Köprüyü, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hizmete alacağız." dedi.

15.06.2021 16:40 - Son Güncelleme: 15.06.2021 16:40
Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama! Köprünün tamamlanacağı tarih belli oldu!

Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprünün çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama! Köprünün tamamlanacağı tarih belli oldu!

Çolak, Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprünün temel atma töreni çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama! Köprünün tamamlanacağı tarih belli oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Türkiye'nin her yerinde büyük projelere devam ettiğini dile getiren Çolak, bu projelerden yapım çalışmaları bitenlerin hizmete açıldığını, hızlı bir şekilde yeni projelere başlandığını söyledi.

Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama! Köprünün tamamlanacağı tarih belli oldu!

Bakanlık tarafından yürütülen Kanal İstanbul çalışmaları kapsamında Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir yolu üzerindeki geçişi sağlayacak Sazlıdere köprüsünün şantiyesinde basın açıklamasını gerçekleştirdiklerini kaydeden Çolak, "Çalışmalarımız 29 Mayıs'ta başlamış olup hem batı hem doğu pilonunda çalışmalarımız hızlanarak artmaktadır. Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta olup, iş kalemlerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecektir." diye konuştu.

Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama! Köprünün tamamlanacağı tarih belli oldu!

Çolak, köprüye ilişkin teknik bilgilere değinerek, ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğunun 860 metreye ulaşacağını, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğun 1.618 metre olacağını anlattı.