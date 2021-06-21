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    • Ekonomi
    • 21.06.2021 16:29
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    • 21.06.2021 16:31
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    Almak için bunu yapmanız yeter! 691,52 TL taksit ödemeyi kabul edenlere anında 9.000 TL hesaplara yatıyor!

    691,52 TL taksit ödeyene 9.000 TL nakit veriliyor hem de 3 ay geri ödeme olmadan. müşterilerine özel tüm ihtiyaçları için 36 aya varan vade imkanları sunuyor. Cazip ve düşük faiz oranlarının yanı sıra banka esnek ödeme seçenekleri de veriyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Vakıflabank kredi faiz oranları yükseldi. Üstelik başvurular için vatandaşlarımızın Vakıfbank şubelerine gitmesi de gerekmiyor. Pandemi döneminde evden çıkmak istemeyen vatandaşlarımız Vakıfbank mobil bankacılık ya da internet şubesinden kolayca kredilerine başvuru yapabilirler.

    takvim.com.tr
    691,52 TL taksit ödemeyi kabul edenlere anında 9.000 TL hesaplara yatıyor!

    Nakit sıkıntısı çekenler için müjde! Peş peşe güzel haberler geldi. Kamu bankası Vakıfbank vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurularını paylaştı. 36 aya varan vade oranlarıyla kredi finansmanınızı şimdi alıp yaz sonunda ödemeye başlayabilirsiniz! Kamu bankaları her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızın taleplerine göre kredi paketleri sunmaya devam ediyor. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank'ta müşterilerinin taleplerini görmezden gelmedi. 3 ay ertelemeli ihtiyaç finansmanı için başvuruları başlattı. Bu kredi kampanyasıyla birlikte vatandaşlar nakit desteğini şimdi alırken ödemeye Eylül ayında başlıyor.

    Vakıfbank müşterilerine özel tüm ihtiyaçları için 36 aya varan vade imkanları sunuyor. Cazip ve düşük faiz oranlarının yanı sıra banka esnek ödeme seçenekleri de veriyor.

    İŞTE VAKIFBANK 3 AY ÖDEMESİZ 9.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

    Üstelik başvurular için vatandaşlarımızın Vakıfbank şubelerine gitmesi de gerekmiyor. Pandemi döneminde evden çıkmak istemeyen vatandaşlarımız Vakıfbank mobil bankacılık ya da internet şubesinden kolayca kredilerine başvuru yapabilirler. Ya da dileyen vatandaşlarımız cep telefonlarıyla da birkaç dakika içerisinde ihtiyaç kredisini alabilirler.


    SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU

    Vakıfbank'ın yeni kredi paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız SMS ile de kredi başvurusu yapabilirler.
    Bunun için aralarında birer boşluk bırakarak sırasıyla KREDI, T.C KİMLİK NUMALARI, AYLIK GELİR yazmaları ve 5724'e kısa mesaj olarak göndermeleri gerekmektedir.

    Örnek mesaj metni ise şu şekildedir: KREDI 12345678910 3500

        VAKIFBANK KREDİSİNİN ÖZELLİKLERİ

        Vatandaşlarımız kredilerini ister evlilik isterse tatil için harcayabilirler.

        36 aya varan vade seçeneklerinde aynı zamanda banka esnek ödeme imkanları da sunmakta. Vatandaşlarımız kredilerini isterlerse;

        - Aylık eşit taksitli

        - Artan taksitli

        - Azalan taksitli

        - 3 ay ödemesiz dönem

        - 3 ayda bir ödemeli dönem

        - Balon ödemeli

        - Ya da kişinin gelirine göre oluşturulan özel değişken ödeme planıyla geri ödeyebilirler.

        Krediden yararlanmak için vatandaşlarımızın teminat ya da kefil göstermesine ise gerek yok. Belirli bir geliri olan ve kredi notu yüksek riskli olmayan herkes bu kredi kampanyasından yararlanabilir.

        Banka aynı zamanda kredi paketi kapsamında kredi alacak kişiye hayat sigortasını da zorunlu tutmaktadır.

        BAŞVURU BELGELERİ

        İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerden bankalar genellikle 3 farklı belge talep ediyor.

        Bunlardan ilki kimlik bilgilerine yönelik nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi kredi kullanacak şahsa ait resmi evraklardan biri, ikincisi ise kişinin yaşadığı adrese dair bilgileri içeren ikamet belgesi veya son 3 aya ait bir fatura.

        Son olarak ise vatandaşlardan gelir düzeylerini belirten resmi bir evrak talep edilmekte. Bu evrak memur veya özel sektör çalışanları için maaş bordrosu veya imza sirküleri, emekli vatandaşlar için emekli maaşı hesap cüzdanı, serbest meslek sahipleri için ise vergi levhası ve bilançolar olarak değişkenlik göstermekte.
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        Haberler Ekonomi Almak için bunu yapmanız yeter! 691,52 TL taksit ödemeyi kabul edenlere anında 9.000 TL hesaplara yatıyor!