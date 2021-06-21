

15 YILA VARAN VADE

Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir süre önce yapılan yeni düzenlemeyle 1 yıllık geri ödemesiz şartı ortadan kaldırıldı ancak vade süresi aynı şekilde devam ediyor.

CEPTEN SMS KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cepten SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvurusu olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir. Cepten mesaj göndererek yapacağınız bu kredi başvurusu sizin kredibilitenizi ölçmek adınadır. Şubeye gitmeden hızlı bir şekilde ne kadar kredi alabileceğinizi bir SMS yoluyla öğrenebilirsiniz. Bankalar sadece T.C. kimlik numaranızla bile size yaklaşık 5 dk. içerisinde dönüş yapabilmektedir.

ŞUBEDEN KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şubeye giderek, şube personeli ile görüşerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak hiç araştırma yapmadan şubeye direkt gitmek zaman kaybı olacaktır. Bu yüzden başvuru yapmak istenilen bankanın kredi ürününü mutlaka internet üzerinden incelenmesi gerekir. Şubeye gittiğinizde tüm aklınıza takılan soruları sorabilir, ödeme durumunuzu belirterek size en uygun krediyi bulabilirsiniz. Kredi çeşitlerini inceleyerek ön başvuru şubeden iletilebilir.

Şubeye giderken nüfus cüzdanınızın veya ehliyetinizin yanında olması yeterlidir. Ancak şube ile görüşüp kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizden ek evrak isteyecektir. Bu süreci hızlandırmak adına gelir belgesi (maaş bordrosu), ikamet belgesi ya da adınıza kayıtlı son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarınızdan birinin şubeye giderken yanınızda olmasını önerilir.