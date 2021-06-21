Son dakika kredi faiz oranları 2021 merak ediliyor. Bankalara gereksinim, vasıta ve ev kredisi için müracaatta bulunmak isteyen kişiler 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları ne kadar?' Sualine cevap arıyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor. Krediye gereksinimi olan vatandaşlarımız için banka banka Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ev, gereksinim ve vasıta kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte 21 Haziran 2021 banka banka kredi faiz oranları aktüel sayılar...
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası genel ihtiyaç kredileri adı altında müşterilerine tüketici kredisi,tüketici avans kredisi, eğitim kredisi, kredili mevduat hesabı, enerji verimliliği yönetim kredisi, ipotekli bireysel finansman kredisi, bireysel enerji verimliliği kredisi ve dijital krediyi sunuyor.
Ziraat Bankası tarafından tüketici kredisinde müşterilerine yüzde 1,54 faiz oranı uyguluyor.
Araç satın alımında tercih edilen taşıt kredisinde müşterilere yine üzde 1,54 faiz oranı uygulanıyor.
Ziraat Bankası kredilerinden konut kredisinde ise faiz oranı 1,37 olarak uygulanıyor.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vakıfbank: % 1,34
Halkbank: % 1,38
Akbank: % 1,39