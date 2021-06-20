Günde 13 lira taksitle 10.000 TL veriliyor, hemen başvurup ATM’den anında çekiyorsunuz! Fırsat ayağınıza geldi!

İhtiyaç kredisi alabilmek için en önemli şart bankaya bir gelir göstermeniz. Banka, size borç vereceği için paranın kendisine geri döneceğinden emin olmak ister. Bu yüzden kredi kullanacak kişiden gelir belgesi talep eder. Eğer çalışmıyorsanız vadeli mevduat geliri, kira geliri, yakınlar üzerinden alınan maaş gibi gelirler de belgeleyebilmeniz halinde gelir olarak sayılacaktır. Bunların dışında bankaların sunduğu ipotekli kredi ürünlerinden de yararlanabilirsiniz.

İpotekli kredi, bankanın sizin taşınmaz bir malınızı ipotek etmesi karşılığı size verdiği krediye denir. Taşınmaz bir malınızı bankaya ipotek göstererek ipotekli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz ancak unutmayın ki bu olanak her bankada bulunmaz. İpotekli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için bankalar ile birebir görüşmeniz gerekir.