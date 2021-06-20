Günde 13 lira taksitle 10.000 TL veriliyor, hemen başvurup ATM’den anında çekiyorsunuz! Fırsat ayağınıza geldi!

Günde 13 lira taksit ile 10 bin lira ihtiyaç kredisi! Ülke genelinde yaşanan pandemi sürecinde binlerce kişi kredi araştırması yaparken bankaların kredi ayrıntılarını da merak ediyor ve her geçen gün daha sık araştırıyorlar. En uygun ihtiyaç kredisini bulabilmek için dikkat etmeniz gereken en önemli kriterlerden biri ihtiyaç kredisi faiz oranı. Alacağınız borcun geri ödemesinin ne kadar olacağını belirleyen faiz oranı bankadan bankaya değişiklik gösterir. İhtiyaç kredisi hesaplama işlemi yaparken, faiz oranı göz önünde bulundurularak hesaplama yapılır.
ING Bank faiz oranları
ING bankası müşterisi olun veya olmayın, Cepte Kredi ile yüzde 1.54'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine şubeye gitmeye gerek kalmadan istediğiniz zaman istediğiniz yerden başvuru yapabilirsiniz.
Kredi çekme koşulları
Krediye başvuru yapacak kişi 18 yaşını doldurmuş olmalı
Bankanın belirlediği değerlendirme koşullarını sağlamış olmak.
Krediye başvuru yaparken geçerli bir kimlik belgesi gerekmektedir.
ING Bank kredisinin özellikleri
Kredinin vadesi 3 ila 36 ay aralığındadır
Kredinin dosya masrafı kredi tutarının binde 5'i kadar
Aylık faiz oranı % 1,54 ila % 2,39 aralığındadır.
Kredi kullanmak isteyen banka müşterileri başvurularını mobil bankacılık uygulamasından, internet şubesinden ya da bankanın resmi internet sitesinden yapabilirler.