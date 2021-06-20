ATM'den anında çekebilirsiniz 2.000 TL'ye yükseldi! İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası... Hemen hesaba yatıyor!

İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası detayları açıkladı. Bankalar ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında emeklilere promosyon ödemesi altında para ödenmesine karar verilmiş ve bu ödemelere promosyon parası ismi verilmişti. Süreçte milyonlarca emekliye bankalar ile imza attıkları promosyon kontratı ile 3 yılda bir ek para alma yolu açılmıştı. Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Bu bağlamda promosyon ödemeleri 2 bin 500 liraya kadar yükseldi. Bu ay emekli olanlar, ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar maaşa göre en az 500, 625, 750 lira alacak.

20.06.2021 16:23 - Son Güncelleme: 20.06.2021 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





