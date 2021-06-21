691,52 TL taksit ödemeyi kabul edenlere anında 9.000 TL hesaplara yatıyor! Almak için bunu yapmanız yeter!

691,52 TL taksit ödeyene 9.000 TL nakit veriliyor hem de 3 ay geri ödeme olmadan. Vakıfbank müşterilerine özel tüm ihtiyaçları için 36 aya varan vade imkanları sunuyor. Cazip ve düşük faiz oranlarının yanı sıra banka esnek ödeme seçenekleri de veriyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Vakıflabank kredi faiz oranları yükseldi. Üstelik başvurular için vatandaşlarımızın Vakıfbank şubelerine gitmesi de gerekmiyor. Pandemi döneminde evden çıkmak istemeyen vatandaşlarımız Vakıfbank mobil bankacılık ya da internet şubesinden kolayca kredilerine başvuru yapabilirler.
Vakıfbank müşterilerine özel tüm ihtiyaçları için 36 aya varan vade imkanları sunuyor. Cazip ve düşük faiz oranlarının yanı sıra banka esnek ödeme seçenekleri de veriyor.
İŞTE VAKIFBANK 3 AY ÖDEMESİZ 9.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME
Üstelik başvurular için vatandaşlarımızın Vakıfbank şubelerine gitmesi de gerekmiyor. Pandemi döneminde evden çıkmak istemeyen vatandaşlarımız Vakıfbank mobil bankacılık ya da internet şubesinden kolayca kredilerine başvuru yapabilirler. Ya da dileyen vatandaşlarımız cep telefonlarıyla da birkaç dakika içerisinde ihtiyaç kredisini alabilirler.
SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU
Vakıfbank'ın yeni kredi paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız SMS ile de kredi başvurusu yapabilirler.
Bunun için aralarında birer boşluk bırakarak sırasıyla KREDI, T.C KİMLİK NUMALARI, AYLIK GELİR yazmaları ve 5724'e kısa mesaj olarak göndermeleri gerekmektedir.
Örnek mesaj metni ise şu şekildedir: KREDI 12345678910 3500