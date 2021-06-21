691,52 TL taksit ödemeyi kabul edenlere anında 9.000 TL hesaplara yatıyor! Almak için bunu yapmanız yeter!

VAKIFBANK KREDİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Vatandaşlarımız kredilerini ister evlilik isterse tatil için harcayabilirler.

36 aya varan vade seçeneklerinde aynı zamanda banka esnek ödeme imkanları da sunmakta. Vatandaşlarımız kredilerini isterlerse;

- Aylık eşit taksitli

- Artan taksitli

- Azalan taksitli

- 3 ay ödemesiz dönem

- 3 ayda bir ödemeli dönem

- Balon ödemeli

- Ya da kişinin gelirine göre oluşturulan özel değişken ödeme planıyla geri ödeyebilirler.

Krediden yararlanmak için vatandaşlarımızın teminat ya da kefil göstermesine ise gerek yok. Belirli bir geliri olan ve kredi notu yüksek riskli olmayan herkes bu kredi kampanyasından yararlanabilir.

Banka aynı zamanda kredi paketi kapsamında kredi alacak kişiye hayat sigortasını da zorunlu tutmaktadır.