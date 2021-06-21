Türkiye'de turizmin merkezi olan Antalya için en önemli gelir kaynaklarından olan Rus turistler, yarından itibaren şehre gelmeye başlayacak. Peki Antalya'ya yarın kaç Rus turist gelecek? Detaylar haberimizde...
Ülkeden gelen heyetin Antalya'daki tesislerde yaptığı inceleme sonrası hazırladığı olumlu raporun ardından Rusya, uçuş kısıtlamasını 22 Haziran'dan itibaren kaldıracağını açıkladı. Başta Antalya olmak üzere turizm sektöründe sevinçle karşılanan bu karar sonrası Rusya'dan Türkiye'ye charter uçuşlarla turist getiren tur operatörleri, hazırlıklarını hızla yaparak, ilk uçuşlarını 22 Haziran Salı günü itibarıyla başlatıyor.
Cuma günü alınan kararın ardından Ruslar, tatil için rezervasyon yaptırmaya başladı. Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki turistik tesisleri arayan tur operatörleri, oda rezervasyonlarını yaptı.