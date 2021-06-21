Ezici, Rusya'dan Türkiye'ye yoğun ilgi beklediklerini belirterek, kısıtlama kararının kaldırılmasıyla sezonun da uzayacağını öngördüklerini kaydetti. Pandemi öncesinde 2019 yılında Rusya'dan 1 milyon 300 bin turist getirdiklerini hatırlatan Ezici, beklentinin çok yüksek olduğu Rusya'dan bu yıl sezon boyunca 700 bin, kış sezonuyla birlikte de 750-800 bin turist getirmeyi öngördüklerini de açıkladı.