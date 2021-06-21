Amazon Prime indirimleri kaç gün sürecek? Amazon Prime Day indirimli ürünler!

Prime Day indirimleri; teknolojiseverlerden moda tutkunlarına, oyunseverlerden evcil hayvan sahiplerine tüm Prime üyelerine yaz döneminde ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerde indirimler sunuyor.

Prime üyesi olmayanlar, daha fazla bilgi almak için "amazon.com.tr/primeday" adresinden üye olabiliyor ve 30 günlük ücretsiz deneme süresini başlatarak Prime Day indirimlerinin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming aracılığıyla eğlencenin en iyileri ve daha fazla ayrıcalığa erişim sağlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Bu yıl Prime Day ile yaza, 2 gün sürecek müthiş indirimler ve Prime üyeliğinin sunduğu en iyi fırsatlarla giriş yapıyoruz. Binlerce popüler markada kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süre için geçerli indirimler ve Prime üyelerini eğlencenin en iyileriyle buluşturan ayrıcalıkları ile Prime Day, Prime üyesi olmak ve Amazon.com.tr'den alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını deneyimlemek için yılın en iyi zamanı." ifadelerini kullandı.