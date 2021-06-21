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    • Ekonomi
    • 21.06.2021 17:16
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    • 21.06.2021 17:16
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    indirimleri kaç gün sürecek? indirimli ürünler!

    Day indirimli ürünler nelerdir? kaç gün sürecek? 21-22 Haziran indirimleri merakla bekleniyordu. Online alışveriş devi Amazon'un, pek çok ürünün indirime girdiği Amazon Prime Day indirimleri başladı. İki gün süren indirim günleri boyunca Amazon Prime üyelerine özel fırsatlar sunulacak.

    takvim.com.tr
    Amazon Prime indirimleri kaç gün sürecek? Amazon Prime Day indirimli ürünler!

    Amazon Prime Day indirimleri kaç gün sürecek? Amazon Prime Day indirimli ürünler nelerdir? Amazon Prime indirimleri vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Amazon, Prime Day ile 20 ülkedeki Prime üyelerine 2 milyonu aşkın fırsat sunuyor. Prime üyesi olmayanlar, daha fazla bilgi almak için "amazon.com.tr/primeday" adresinden üye olabiliyor ve 30 günlük ücretsiz deneme süresini başlatarak Prime Day indirimlerinden faydalanabiliyor.

    AMAZON PRİME İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

    ABD'li e-Ticaret devi Amazon, internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği "Prime Day" bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde düzenleniyor.

    Amazon, Prime Day ile 20 ülkedeki Prime üyelerine 2 milyonu aşkın fırsat sunuyor.

    Her yıl dünya çapında gerçekleştirilen ve iki gün boyunca özel indirimler ve fırsatlar sunulan Amazon Prime Day, indiriminden Amazon Prime üyeleri faydalanacak.

    Prime Day indirimleri; teknolojiseverlerden moda tutkunlarına, oyunseverlerden evcil hayvan sahiplerine tüm Prime üyelerine yaz döneminde ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerde indirimler sunuyor.

    Prime üyesi olmayanlar, daha fazla bilgi almak için "amazon.com.tr/primeday" adresinden üye olabiliyor ve 30 günlük ücretsiz deneme süresini başlatarak Prime Day indirimlerinin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming aracılığıyla eğlencenin en iyileri ve daha fazla ayrıcalığa erişim sağlayabiliyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Bu yıl Prime Day ile yaza, 2 gün sürecek müthiş indirimler ve Prime üyeliğinin sunduğu en iyi fırsatlarla giriş yapıyoruz. Binlerce popüler markada kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süre için geçerli indirimler ve Prime üyelerini eğlencenin en iyileriyle buluşturan ayrıcalıkları ile Prime Day, Prime üyesi olmak ve Amazon.com.tr'den alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını deneyimlemek için yılın en iyi zamanı." ifadelerini kullandı.

        Prime Day 2021, Prime Day tarihindeki en fazla fırsatı Prime üyeleriyle buluşturuyor. Prime üyeleri aynı zamanda, dünyanın önde gelen markalarının ürünlerinin ve tüm kategorilerden indirimlerin sunulduğu "Bitmeden Yakala" ile indirimlere de erişim sağlayabiliyor.

        Sınırlı sayıda sunulacak bu kampanyadan ve 48 saat sürecek indirimlerden faydalanmak için "www.amazon.com.tr/primeday" adresi ziyaret edilebiliyor.
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