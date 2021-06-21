Son dakika kredi faiz oranları: Güncel kredi faiz oranları, çeşitli ihtiyaçları nedeniyle gerekli duydukları tutarlara en uygun ve düşük faizli kampanyaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti bankası müşterilerine sundukları kredi faiz oranlarını içeren kampanyaları ile büyük ilgi görüyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor. Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 15 yıla varan vadelerle finansman veriyorlar.
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası genel ihtiyaç kredileri adı altında müşterilerine tüketici kredisi,tüketici avans kredisi, eğitim kredisi, kredili mevduat hesabı, enerji verimliliği yönetim kredisi, ipotekli bireysel finansman kredisi, bireysel enerji verimliliği kredisi ve dijital krediyi sunuyor.
Ziraat Bankası tarafından tüketici kredisinde müşterilerine yüzde 1,54 faiz oranı uyguluyor.
Araç satın alımında tercih edilen taşıt kredisinde müşterilere yine üzde 1,54 faiz oranı uygulanıyor.
Ziraat Bankası kredilerinden konut kredisinde ise faiz oranı 1,37 olarak uygulanıyor.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vakıfbank: % 1,34
Halkbank: % 1,38
Akbank: % 1,39