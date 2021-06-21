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    • Ekonomi
    • 22.06.2021 08:11
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    • 22.06.2021 08:11
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    22 Haziran 2021 : Ziraat, , , , konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları patladı

    2021 merak ediliyor. Bankalara gereksinim, vasıta ve ev kredisi için müracaatta bulunmak isteyen kişiler ', ve ne kadar?' Sualine cevap arıyor. Özellikle pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor. Krediye gereksinimi olan vatandaşlarımız için banka banka Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ev, gereksinim ve vasıta kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte 21 Haziran 2021 banka banka kredi faiz oranları aktüel sayılar...

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, İNG konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı

    Son dakika kredi faiz oranları: Güncel kredi faiz oranları, çeşitli ihtiyaçları nedeniyle gerekli duydukları tutarlara en uygun ve düşük faizli kampanyaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti bankası müşterilerine sundukları kredi faiz oranlarını içeren kampanyaları ile büyük ilgi görüyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor. Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 15 yıla varan vadelerle finansman veriyorlar.

    ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    Ziraat Bankası genel ihtiyaç kredileri adı altında müşterilerine tüketici kredisi,tüketici avans kredisi, eğitim kredisi, kredili mevduat hesabı, enerji verimliliği yönetim kredisi, ipotekli bireysel finansman kredisi, bireysel enerji verimliliği kredisi ve dijital krediyi sunuyor.

    Ziraat Bankası tarafından tüketici kredisinde müşterilerine yüzde 1,54 faiz oranı uyguluyor.

    Araç satın alımında tercih edilen taşıt kredisinde müşterilere yine üzde 1,54 faiz oranı uygulanıyor.

    Ziraat Bankası kredilerinden konut kredisinde ise faiz oranı 1,37 olarak uygulanıyor.

    KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    Vakıfbank: % 1,34

    Halkbank: % 1,38

    Akbank: % 1,39

        Yapı Kredi: % 1,39

        İş Bankası: % 1,41

        Garanti BBVA: % 1,46


        15 YILA VARAN VADE

        Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir süre önce yapılan yeni düzenlemeyle 1 yıllık geri ödemesiz şartı ortadan kaldırıldı ancak vade süresi aynı şekilde devam ediyor.

        CEPTEN SMS KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cepten SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvurusu olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir. Cepten mesaj göndererek yapacağınız bu kredi başvurusu sizin kredibilitenizi ölçmek adınadır. Şubeye gitmeden hızlı bir şekilde ne kadar kredi alabileceğinizi bir SMS yoluyla öğrenebilirsiniz. Bankalar sadece T.C. kimlik numaranızla bile size yaklaşık 5 dk. içerisinde dönüş yapabilmektedir.

        ŞUBEDEN KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Şubeye giderek, şube personeli ile görüşerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak hiç araştırma yapmadan şubeye direkt gitmek zaman kaybı olacaktır. Bu yüzden başvuru yapmak istenilen bankanın kredi ürününü mutlaka internet üzerinden incelenmesi gerekir. Şubeye gittiğinizde tüm aklınıza takılan soruları sorabilir, ödeme durumunuzu belirterek size en uygun krediyi bulabilirsiniz. Kredi çeşitlerini inceleyerek ön başvuru şubeden iletilebilir.

        Şubeye giderken nüfus cüzdanınızın veya ehliyetinizin yanında olması yeterlidir. Ancak şube ile görüşüp kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizden ek evrak isteyecektir. Bu süreci hızlandırmak adına gelir belgesi (maaş bordrosu), ikamet belgesi ya da adınıza kayıtlı son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarınızdan birinin şubeye giderken yanınızda olmasını önerilir.
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        Haberler Ekonomi 22 Haziran 2021 kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları patladı