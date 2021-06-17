Emekli son dakika zam haberleri: 8 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu ücretlere yapılacak zam oranının Haziran ayında tanımlanan enflasyon oranı ile netleşeceği öğrenilirken bu kapsamda "Temmuz emekli ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sualleri de cevap aramaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı beklenti anketinde paylaşılan TÜFE tahminine göre hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7,67 zam alabilecek. Temmuz ayında hem zam hem de Kurban bayramı ikramiyesi alacak olan emekliler, ek ödemelerle de ceplerini dolduracak. İşte Temmuz emekli maaş zammı hakkında merak edilen tüm detaylar...
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.
İKİ ARTIŞ OLACAK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşlılan 5 aylık enflasyon verilerine göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; TCMB'nin Mayıs ayı beklenti anketinde paylaşılan TÜFE tahminine göre; Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 7.67 zam yansıyacak.