Bağ-Kur ve SSK emeklilerine en az bin 500 Türk lirası maaş ödenirken, en yüksek maaş ise ek ödeme dâhil 7 bin 184 Türk lirası olarak gerçekleşecek.

Bu kazanç yüzde 7.67'lik artış tahminine göre; 7 bin 735 Türk lirasına ulaşacak.

Buna göre emeklilerin gelirinde 551 Türk lirasına varan artış olacak.