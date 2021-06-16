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Emekliye 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman yapılacak? En düşük emekli aylığı…

Gündemde milyonlarca kişi Emekliye 355 TL intibak zammı olacak mı? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. 2000 senesinden evvel emekli olan kişiler için 300 TL'ye kadar zam yapılmasının ardından 2000 senesinden sonra emekli olanlar için de aynı kararın yürürlüğe girmesini isteyen emekli vatandaşlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alıyor ve bu zam yapılırsa en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı merak konusu. Peki SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

16.06.2021 17:46 - Son Güncelleme: 16.06.2021 17:46
Emekliye 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman yapılacak? En düşük emekli aylığı…

Gündemde milyonlarca kişi Emekliye 355 TL intibak zammı olacak mı? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. 2000 senesinden evvel emekli olan kişiler için 300 TL'ye kadar zam yapılmasının ardından 2000 senesinden sonra emekli olanlar için de aynı kararın yürürlüğe girmesini isteyen emekli vatandaşlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alıyor ve bu zam yapılırsa en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı merak konusu. Peki SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

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Emekliye 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman yapılacak? En düşük emekli aylığı…

Emekliye 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Emekliye 355 TL zam yapılmasını sağlayacak olan intibak kanunu ile ilgili resmi gelişmeler merak konusu oluyor vatandaşlar bu konu hakkında bilgi edinmek istiyor. 2000 senesinden evvel emekli olanların aldığı zam, 2000 senesinden evvel emekli olan vatandaşlar için de uygulanacak mı? Bu zam ile birlikte en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Emekliye 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman yapılacak? En düşük emekli aylığı…

İntibak zammı yapılacak mı?

Bakanlık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı için harekete geçti. Emekli vatandaşların yakından takip ettiği intibak yasası ile ilgili düzenleme yapılabilmesi için harekete geçildi.

Emekliye 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman yapılacak? En düşük emekli aylığı…

Söz konusu zamlarla birlikte emekliye en çok 355 TL zam yapılacak. Maaş farklarının giderilebilmesi için intibak zammı uygulanacak. Promosyon ödemeleri çerçevesinde de düşük maaş alanların sorunlarının giderilebilmesi amaçlanıyor.

Emekliye 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman yapılacak? En düşük emekli aylığı…

Emekliye intibak zammı ile ilgili son durum

Aile Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. İntibak zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.