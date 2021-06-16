Emekliye 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman yapılacak? En düşük emekli aylığı…

Emekliye 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Emekliye 355 TL zam yapılmasını sağlayacak olan intibak kanunu ile ilgili resmi gelişmeler merak konusu oluyor vatandaşlar bu konu hakkında bilgi edinmek istiyor. 2000 senesinden evvel emekli olanların aldığı zam, 2000 senesinden evvel emekli olan vatandaşlar için de uygulanacak mı? Bu zam ile birlikte en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar…