Yaş şartı olmadan on sene içerisinde emekli olabilirsiniz! Bu tarih öncesi sigortanız başladıysa anında erken emekli olursunuz!
Son dakika erken emekli haberleri: SGK prim ödemesi yapmaya başlayan vatandaşlara çeşitli haklar tanıyor. Prim ödemelerinde ödenen meblağ ve müddet çoğaldıkça ise bazı hakların kapsamı genişliyor. Ödemelerin belirli bir seviyeye gelmesi ile beraber ise vatandaşlara emeklilik hakkı sağlanıyor. Emekli olmak için sağlanan haklar ise bazı durumda esniyor. Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. Peki, 10 yıl çalışana emeklilik hakkı tanılıyor mu? 10 yıl çalışan emekli olabilir mi?
Emeklilik hakkı elde edebilmek için çalışanların SGK mevzuatında yapılan son düzenlemelerin ardından emekli olabilmeleri için belli bir yaşa ulaşmaları aynı anda SGK prim ve gün şartlarını da sağlıyor olmaları gerekiyor. 3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor. Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor.