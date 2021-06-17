31 Ağustos son gün! Yapılandırma başvuru nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırılacak?

YAPILANDIRMA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığının tebliğine göre, düzenlenmeden yararlanmak isteyen borçlular, 31 Ağustos gün sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunacak. Bazı kamu kurumlarına olan borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihi gün sonuna kadar ilgili idareye başvurmaları gerekiyor.

Buna göre, kanun kapsamında 30 Nisan 2021'den (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları yer alıyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların 31 Ağustos 2021 tarihi gün sonuna kadar ilgili idareye başvuru yapmaları şartı bulunuyor.