Emeklilikte son dakika gelişmesi: Ekim'de emeklilik müjdesi geldi! E-devlet üzerinden hemen başvurun

Son dakika emeklilik haberi: Emeklilik hayali kuranlar için son dakika 'erken emeklilik' gelişmesi yaşandı. Bağ-Kur borçluları dikkat. Borç yapılandırması sayesinde Bağ-Kur borçluları primini yapılandırıp ekimde erken emekli olabilir. Sigorta süresi durdurulanlar emeklilik hakkı kazanmak için e-devlet üzerinden borçları yapılandırma başvurusu yapıp ekimde emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur'luların ceza ve faizleri silinecek mi? Borç yapılandırmadan yararlanmak için SGK'ya son başvuru tarihi ne? İşte emeklilik ve borçlarla ilgili son dakika haberi..
BAĞ-KUR'LULARIN CEZA VE FAİZLERİ SİLİNECEK
Son dakika emeklilik haberi: Borç yapılandırması milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu da açtı. Sigorta süresi durdurulanlar ve Bağ-Kur borçluları e-devlet üzerinden başvurup yapılandırmaya giderek ekimde emeklilik hakkı kazanacak. Yasadan yararlanmak isteyen Bağ-Kur'luların ceza ve faizleri silinecek.
SGK'YA BAŞVURU TARİHİ
Ödeyecekleri yeni rakam, enflasyon farkı ile hesaplanacak. Peşin ödeyenlerse bu farkın yüzde 90'ından kurtulacak. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmak gerekiyor. Başvuranlar, 30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçlarını yapılandırabilecek.