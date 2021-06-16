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    • Ekonomi
    • 16.06.2021 09:27
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    • 16.06.2021 09:27
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    Emeklilikte son dakika gelişmesi: Ekim'de emeklilik müjdesi geldi! E-devlet üzerinden hemen başvurun

    : Borç yapılandırması milyonlarca bireye erken emeklilik yolunu da açtı. süresi durdurulanlar ve borçluları e-devlet üzerinden müracaat etip yapılandırmaya giderek Ekim'de emeklilik hakkı kazanacak. Kanundan faydalanmak isteyen Bağ-Kur'luların ceza ve faizleri silinecek. Ödeyecekleri yeni rakam, farkı ile hesaplanacak. Peşin ödeyenlerse bu farkın yüzde 90'ından kurtulacak. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar, 'na () başvurmak gerekiyor. Başvuranlar, 30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçlarını yapılandırabilecek.

    Flaş gelişme! Ekim'de emeklilik müjdesi geldi!

    Son dakika emeklilik haberi: Emeklilik hayali kuranlar için son dakika 'erken emeklilik' gelişmesi yaşandı. Bağ-Kur borçluları dikkat. Borç yapılandırması sayesinde Bağ-Kur borçluları primini yapılandırıp ekimde erken emekli olabilir. Sigorta süresi durdurulanlar emeklilik hakkı kazanmak için e-devlet üzerinden borçları yapılandırma başvurusu yapıp ekimde emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur'luların ceza ve faizleri silinecek mi? Borç yapılandırmadan yararlanmak için SGK'ya son başvuru tarihi ne? İşte emeklilik ve borçlarla ilgili son dakika haberi..

    BAĞ-KUR'LULARIN CEZA VE FAİZLERİ SİLİNECEK

    Son dakika emeklilik haberi: Borç yapılandırması milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu da açtı. Sigorta süresi durdurulanlar ve Bağ-Kur borçluları e-devlet üzerinden başvurup yapılandırmaya giderek ekimde emeklilik hakkı kazanacak. Yasadan yararlanmak isteyen Bağ-Kur'luların ceza ve faizleri silinecek.

    SGK'YA BAŞVURU TARİHİ

    Ödeyecekleri yeni rakam, enflasyon farkı ile hesaplanacak. Peşin ödeyenlerse bu farkın yüzde 90'ından kurtulacak. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmak gerekiyor. Başvuranlar, 30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçlarını yapılandırabilecek.

        PRİM BORÇ YAPILANDIRMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? YAPILANDIRMA BAŞVURU ŞARTLARI

        Prim borç yapılandırmasından kendi adına ve tarımda çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları, Bağ-Kur'lular yararlanabiliyor. Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Ekim akşamına kadar yapılması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları ihya borçları için sigorta dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik ilk müdürlükleri ya da merkezlerinde 1 Temmuz ile 1 Kasım tarihleri arasında başvuracak.

        PRİM TUTARLARININ HESAPLATILMASI GEREKİYOR

        Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak durdurulan sigortalılık süreleri için ödenecek prim tutarının hesaplatılması gerekiyor. Birinci taksiti 31 Ekim tarihine kadar ödeyenlerin geçmişte durdurulan hizmet süreleri canlandırılacak, sigortalılık süresine eklenecek. Bu tarihe kadar yapılandırma kanunundan yararlanmayanların 31 Nisan tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecek. Faaliyetlerine devam edenlerin sigortalılıkları 1 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak.

        BORCUN 3 AY İÇİNDE ÖDENMESİ GEREK



        Sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi durumunda durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı sigortalılık süresi olarak değerlendirilebilecek. Bunun için talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanan borcun tamamının 3 ay içinde ödenmesi gerek.

            EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİLEBİLİR

            Daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandıranlar içinde emeklilik bekleyenler dilekçe verip emekli olabilecek. Kamu bankaları da yapılandırmadan yararlanıp emekli olacaklara kredi desteği konusunda dizi kolaylık sağlıyor. Vefat eden sigortalının hak sahipleri de başvuruda bulunarak ölüm aylığı alabiliyor.

            Sigortalılık süresini canlandıranlar mevcut borcun sadece üçte birini ödeyecek. Ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için bu yıl 41.14 lira yatırılacak. Yapılandırma avantajından yararlanmayanlar daha sonra yüksek prim ödemek durumunda kalacak.

            BAĞ-KUR BORCU OLANALR SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEK

            Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması durumunda sağlık hizmeti, hastaneye gittiğinde provizyon alabilecek.

            EK ÜCRET YOK



            Ayrıca 30 Nisan'dan sonraki döneme ait 60 günden fazla prim borcu olanlarla bakmakla yükümlü oldukları kişiler 23 Ocak tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamında sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden yararlanmaya devam edebilecek.

            Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvuru sonuçları e-devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri, merkezlerinden öğrenilecek.

            YAPILANDIRMA BORÇLARI KREDİ KARTIYLA ÖDENEBİLİR

            Yapılandırılan borçlar kredi kartıyla ödenebilir. Kredi kartı kullanılması katsayı uygulanmasını engellemiyor.

            Son dakika bilgilerine göre Borçlarını son taksit de dâhil ödeyenler hacizlerin tamamını kaldırıp teminatları geri alabilir.

            KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

            İş kanuna göre kısmi süreli olarak çalıştırılan sigortalıların ay içerisindeki çalışma zamanlarını 30 güne tamamlama hakları mevcuttur. Bu nedenle borçlanılan günler emeklilik prim günü açısından değerlendirilmekte ve ilgili kişilerin erken emekli olabilme hakları doğmaktadır.

                Kısmi Süreli Çalışmalarını Borçlanabilecek Sigortalılar

                Kısmi süreli çalışmalarını borçlanabilecek sigortalılar 25.02.2011 tarihinden itibaren İş Kanuna göre kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışan ve kısmi süreli olarak çalıştıkları aylara ait eksik gün nedeni işverence 06-"Kısmi İstihdam", 07-"Puantaj" ve 17-"Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma" koduyla bildirilenler eksik kalan günlerini borçlanabilecektir.

                Kısmi Süreli Çalışmalarda Borçlanma Tutarı

                Kısmi sürelere ilişkin borçlanma tutarı prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere belirlenecek günlük kazancın % 32'sidir. Fakat kısmi süreli çalışan sigortalıların borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması durumunda, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı %20'dir.
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                Haberler Ekonomi Emeklilikte son dakika gelişmesi: Ekim'de emeklilik müjdesi geldi! E-devlet üzerinden hemen başvurun