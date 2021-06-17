Altına son dakika faiz kararı etkisi! Altın fiyatları yeniden arşa çıktı! Altın ve dolar fiyatlarında son durum açıklaması

Son dakika haberleri: Altın ve dolar fiyatlarında son durum... Aktüel olarak değişen altın maliyetleri; alım ve satım hareketlerinden etkilenirken, döviz kurlarından da etkileniyor. Son birkaç gündür yatay seyirde devam eden altın maliyetleri ise kısa bir müddet evvel düşüşe doğru ilerleyen altın maliyetleri şok tesiri yarattı. Bu haftanın en önemli beklenen gelişmesi olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, toplantı metninden çıkan ifadeler ve beklentiler belli oldu. Hal böyle olunca da ons altındaki satışların hızlandığı görüldü. Altın, Fed'in finansal koşulları beklenenden daha erken sıkılaştırmaya başlayabileceğine dair endişelerle 8 Ocak'tan sonraki en büyük günlük kaybını yaşadı.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? ALTIN FİYATLARI
Bu sabah İç piyasada gram altın 502 liradan, çeyrek altın 834 liradan, Cumhuriyet altını da 3.434 liradan işlem görüyor.
"FED'İN FİAZ AÇIKLAMASININ ARDINDAN BUGÜN İSE GÖZLER TCMB'DE"
Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bu haftanın en önemli beklenen gelişmesi olan FED'in faiz kararı ve toplantı metninden çıkan ifadeler ve beklentiler belli oldu. FED kararları ardından ise başkan Powell'ın basın toplantısı yakından takip edildi.
Detaylara bakacak olursak FED evet faizlerde değişiklik yapmadı fakat ortaya konan ileriye yönelik faiz artırım beklentilerinde zamanın biraz erkene çekilerek 2023 yılı sonuna kadar artışın oluştuğu ortaya çıktı.