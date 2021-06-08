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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  müjdeyi verdi: 25 senelik gazımız hazır

    4. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne katılan Bakan Dönmez, keşiflerin konutların 25 yıllık doğalgaz tüketimini karşıladığını, yeni kuyular açılacağını belirtti. Zirvenin açılış konuşmasını yapan İcra Kurulu Üyesi , enerji sektörünün, son 150 yıldır hiç gerilemeyen ve önemi her geçen yıl artan bir ekonomik alan olduğunu belirtti. Gebeş, zirveye katılan Enerji Bakanı 'e plaket takdim etti.

    Karadeniz'de 1 yıl içerisinde 540 milyar metreküplük rezerv keşfeden , rotayı yeni kuyulara çevirdi. Turkuvaz Medya ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yıl içinde Karadeniz'de 'nın güney veya batısında bir sahada daha keşif amaçlı sondaj kuyusu açılabileceğini söyledi.

    Ankara Temsilcisi ile APara Yayın Yönetmeni 'in sorularını yanıtlayan Dönmez, "Karadeniz'de, düne göre ilave rezervler bulacağımız yönünde çok daha ümitliyiz. Çalışmalarımız, planladığımız takvime uygun ilerliyor. İnşallah 2023'te bu gazı kullanıyor olacağız" diye konuştu.

    540 milyar metreküplük rezervle yıllık maksimum 15-20 milyar metreküplük gaz üretimi yapılabileceğini anlatan Dönmez, "Bu rakam teorik olarak konutlarda tükettiğimiz gazı en az 25 yıl süreyle tam karşılıyor" dedi. Dönmez, 'de 8 sondaj yapıldığını ve olumlu işaretler alındığını vurguladı.

    DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'SİZ OLMAZ
    Zirveye katılan Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Doğu Akdeniz'deki ülkelerin Türkiye'yi denklem dışı tutmaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye ve KKTC dışında ülkelerin ortak bir paydası var, 'Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz nasıl inşa ederiz' bunun hesabı içindeler. Türkiye'siz bir hamlenin olmayacağını gördüler."

    GÜÇLÜ ENERJİ DEVLETİ
    Azerbaycan     Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, "Türkiye, Karadeniz'de zengin doğalgaz rezervlerinin keşfiyle güçlü bir enerji devleti haline geliyor. Türkiye'nin enerji gücünü artıracak adımları memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: 25 senelik gazımız hazır