Karadeniz'de 1 yıl içerisinde 540 milyar metreküplük rezerv keşfeden Türkiye, rotayı yeni kuyulara çevirdi. Turkuvaz Medya ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yıl içinde Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nın güney veya batısında bir sahada daha keşif amaçlı sondaj kuyusu açılabileceğini söyledi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile APara Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Dönmez, "Karadeniz'de, düne göre ilave rezervler bulacağımız yönünde çok daha ümitliyiz. Çalışmalarımız, planladığımız takvime uygun ilerliyor. İnşallah 2023'te bu gazı kullanıyor olacağız" diye konuştu.

540 milyar metreküplük rezervle yıllık maksimum 15-20 milyar metreküplük gaz üretimi yapılabileceğini anlatan Dönmez, "Bu rakam teorik olarak konutlarda tükettiğimiz gazı en az 25 yıl süreyle tam karşılıyor" dedi. Dönmez, Doğu Akdeniz'de 8 sondaj yapıldığını ve olumlu işaretler alındığını vurguladı.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'SİZ OLMAZ

Zirveye katılan KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Doğu Akdeniz'deki ülkelerin Türkiye'yi denklem dışı tutmaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye ve KKTC dışında ülkelerin ortak bir paydası var, 'Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz nasıl inşa ederiz' bunun hesabı içindeler. Türkiye'siz bir hamlenin olmayacağını gördüler."

GÜÇLÜ ENERJİ DEVLETİ

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, "Türkiye, Karadeniz'de zengin doğalgaz rezervlerinin keşfiyle güçlü bir enerji devleti haline geliyor. Türkiye'nin enerji gücünü artıracak adımları memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.