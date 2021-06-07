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    • Ekonomi
    • 07.06.2021 22:47
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    • 07.06.2021 22:47
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    ödemeleri başladı mı? 2021 Haziran yatacak?

    2021 Haziran ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı mı? Her ay binlerce çalışanın faydalandığı nakdi ücret desteği bu ay henüz yatırılmadı. Bu nedenle ödemelerin ne zaman yapılacağı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, 2021 Haziran ayı yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı mı? 2021 Haziran nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

    Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Haziran nakdi ücret desteği arama motorlarında araştırılan konulardan birisi oldu. Bu desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında sorgulama yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yatacağının bilgisini verdi.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.



    Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR

    Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.

        Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.

        Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı." ifadelerine yer verildi.
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