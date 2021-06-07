Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı mı? 2021 Haziran nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Haziran nakdi ücret desteği arama motorlarında araştırılan konulardan birisi oldu. Bu desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında sorgulama yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yatacağının bilgisini verdi.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR
Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.