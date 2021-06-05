Türkiye Karadeniz'de yeni keşiflerle birlikte dünyanın enerji üssü hâline geliyor. Enerji Ekonomisi Derneği eski Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, yeni doğalgaz keşfiyle birlikte Türkiye'nin 540 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaştığını belirterek "Türkiye, artık uluslararası doğalgaz piyasasında oyunu değiştirecek, oyun kurucu güce sahip oluyor" dedi. Rusya doğalgazının TürkAkım ile Azerbaycan doğalgazının da TANAP ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletildiğini hatırlatan Kumbaroğlu, "TANAP da TürkAkım da Türk gazı değil. Şimdi Türkiye'nin kendi gazı, denkleme eklenecek" ifadelerini kullandı.
Bulunan gaz miktarının ekonomik değerini de değerlendiren Kumbaroğlu, "405 milyar metreküp bulunduğunda Uluslararası Enerji Ajansı, 80 milyar dolarlık bir hesap yapmıştı. Buna yaklaşık dörtte biri kadar bir miktar daha eklendi. Gaz fiyatlarının gelişimine bağlı olarak değişmekle birlikte, yaklaşık 100 milyar dolarlık bir pasta ortaya çıktı. Gaz fiyatlarına göre 80 ila 100 milyar dolarlık bir değerden bahsedebiliriz" diye konuştu. Türkiye'nin yıllık 50 milyar metreküp doğalgaz kullandığını dile getiren Kumbaroğlu, rezerv miktarının 10-11 yıl Türkiye'ye yetebileceğini de söyledi.
'AL YA DA ÖDE' SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR
Bulunan rezervler ile doğalgaz alımındaki uzun vadeli sözleşmelere gerek kalmayacağına da dikkat çeken Kumbaroğlu şunları kaydetti: Uzun vadeli, 20-25 yıllık sözleşmeler, önümüzdeki yıllarda teker teker vadesini dolduracak. Tam bu noktada da Karadeniz'den gelen gaz, sisteme verilmeye başlanacak. Bu da Türkiye'nin elinde çok önemli bir güç olacak. Bu rekabetçi ortamda fiyatlar aşağıya inecek.
Gaz alımlarında gündeme gelen ve uzun yıllardır tartışılan 'al ya da öde' müeyyidelerinin de sonunun geldiğini vurgulayan Kumbaroğlu, "Al ya da öde' anlaşmasını bundan sonra hiç kimse Türkiye'ye dayatamaz. Kimse bunu kabul etmez. Kimseye mecbur değiliz, çok şükür artık kendi gazımız var" değerlendirmesinde bulundu.