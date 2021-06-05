'AL YA DA ÖDE' SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR

Bulunan rezervler ile doğalgaz alımındaki uzun vadeli sözleşmelere gerek kalmayacağına da dikkat çeken Kumbaroğlu şunları kaydetti: Uzun vadeli, 20-25 yıllık sözleşmeler, önümüzdeki yıllarda teker teker vadesini dolduracak. Tam bu noktada da Karadeniz'den gelen gaz, sisteme verilmeye başlanacak. Bu da Türkiye'nin elinde çok önemli bir güç olacak. Bu rekabetçi ortamda fiyatlar aşağıya inecek.



Gaz alımlarında gündeme gelen ve uzun yıllardır tartışılan 'al ya da öde' müeyyidelerinin de sonunun geldiğini vurgulayan Kumbaroğlu, "Al ya da öde' anlaşmasını bundan sonra hiç kimse Türkiye'ye dayatamaz. Kimse bunu kabul etmez. Kimseye mecbur değiliz, çok şükür artık kendi gazımız var" değerlendirmesinde bulundu.