"Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiften bu yana net olan bir şey var: Türkiye'nin Karadeniz başarısı, boru hatlarıyla doğal gaz satın aldığı Azerbaycan, İran ve Rusya ile müzakerede elini güçlendirdi. Türkiye'nin daha düşük fiyatlar, daha düşük hacimler ve daha fazla sözleşme esnekliği için zorlama şansı var. Hatta, nisanda Azerbaycan'la sona eren uzun vadeli kontratın devam eden görüşmelerinde bile bu avantaj masada bulunuyor diyebiliriz."