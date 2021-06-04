



Bal, "Bulunan rezerv hem Zonguldak hem de ülkemiz için çok büyük bir nimet. İnşallah bu rezerv en kısa zamanda ekonomiye kazandırılır, özellikle Zonguldak'ımız için güzel olur. Bizim için önemli olan Zonguldak ve ülkemiz." diye konuştu.