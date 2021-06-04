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    • 05.06.2021 01:01
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    Başkan Erdoğan'ın müjdelediği 'deki yeni doğal gaz rezervi vatandaşlar tarafından seviçle karşılandı

    'nin gaz sahasındaki -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yapması vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. lılar, Başkan 'ın açıklamasını heyecanla ekranlardan takip etti.

    Doğal gaz müjdesi sevinçle karşılandı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıklaması, Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.


    Kentte çok sayıda vatandaş, Başkan Erdoğan'ın kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını heyecanla ekranlardan takip etti.



    Kent sakini Anıl Bal, Başkan Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla izlediklerini ve müjdeden de büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.



    Bal, "Bulunan rezerv hem Zonguldak hem de ülkemiz için çok büyük bir nimet. İnşallah bu rezerv en kısa zamanda ekonomiye kazandırılır, özellikle Zonguldak'ımız için güzel olur. Bizim için önemli olan Zonguldak ve ülkemiz." diye konuştu.
        Alman Deutsche Welle 'müjde'den rahatsız oldu
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın müjdelediği Karadeniz'deki yeni doğal gaz rezervi vatandaşlar tarafından seviçle karşılandı