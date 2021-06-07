Harekete geçildi! Evi yıkık, dökük, eski olanlara devlet geri ödemesiz 25.000 TL ev tamir, bakım onarım, tadilat parası desteği...

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kendi evini yapan ile kendi evini tamir ettirmek isteyen ailelere sağladığı özel yardımlar bulunuyor. Bu özel yardımların alınabilmesi için bakanlığın arz ettiği şartların yerine getirilmesi koşul. Devletten barınma desteği almak isteyen ailelerin sağlamaları gereken tüm şartları, müracaatta bulunacakların nasıl bir yol izleyeceğini ve süreçte dikkat edilmesi gereken hususları veriyoruz. Peki, evi eski olana 25 bin TL tadilat desteği, ev eşyası yardımı nasıl alınır, barınma yardımı başvurusu nereden yapılır, barınma yardımları daire başkanlığı nerede, internetten barınma desteği başvurusu oluyor mu, devletin ev tadilat yardımı kaç lira?
BARINMA YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Barınma yardımı almak isteyen kişiler başvuru işlemlerini yaşamış oldukları şehirlerde il ve ilçelerde yer alan Kaymakamlıkların bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar.
Buraya şahsen yapılacak olan başvuruların ardından uygulanacak gelir testi sonrasında başvurusu uygun bulunan kişilere 25 bin TL karşılıksız ve geri ödemesiz para yardımı yapılacak.