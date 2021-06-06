Karadeniz'deki doğalgazı tek merkezde toplayacak dev proje! Eylem planı hazır

Fatih sondaj gemisinin bulduğu gazın karaya ulaştırılması için de çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından hazırlanan Eylem Planı çerçevesinde başlatıldı.
Planda Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin bölgede yapacağı aramalarda keşfedilmesi muhtemel kuyulardan çıkacak gazın tek bir noktada birleşerek karaya çıkarılması öngörülüyor.
Denizaltı üretim tesisinin bulunduğu gaz bloğu denizin yaklaşık 2 bin 200 metre derinliğinde ve Filyos Endüstri Bölgesi'ne 155 kilometre uzaklıkta kurulacak.