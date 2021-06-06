Karadeniz'deki doğalgazı tek merkezde toplayacak dev proje! Eylem planı hazır

MERKEZİ HATTA 780 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILACAK

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgazın kullanıma sunulması için üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacak. TPAO tarafından hazırlanan Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğalgaz İşleme Tesisi Entegre Projesi için hazırlanan ÇED başvuru dosyasından derlenen bilgilere göre, gazın karaya ulaştırılmasını öngören proje üç ayrı bölümden oluşacak.