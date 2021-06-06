50.000 TL zam ve indirim bir arada var! Haziran ayının ilk haftasında araç kampanyaları da oldukça ilgi görüyor. İşte otomotiv firmalarının yaptığı, en uygun sıfır araç kampanyaları... Renault 2021 Model sıfır araç modellerine zam yaptı. Haziran ayı fiyat listesini açıklayan Fransız otomotiv devi, en çok satan araç modeli 2021 Clio'nun en baz paketine yaklaşık 12 bin TL zam uyguladı. Diğer sıfır otomotiv modellerine de ortalama 10 bin TL bandında zam yapan firma, 6 Haziran itibari ile güncel fiyat listesini müşterileri ile paylaştı. İşte Fiat, Dacia, Toyota, Renault model sıfır araç modelleri Haziran ayı güncel zamlı fiyat listesi sayfamızda yer alıyor.
Renault 2021 Model Sıfır Araç Modelleri Haziran Ayı Güncel Zamlı Fiyat Listesi!
Renault'un 6 Haziran itibari ile geçerli olan zamlı güncel fiyat listesini sizler için bir araya getirdik. İşte araç modelleri ve fiyatları;
2021 Model Renault Clio Haziran Fiyat Listesi;
2021 Model Mayıs Ayı fiyatı 2021 Model Haziran Ayı fiyatı
Joy 1.0 Sce 65 bg
165.000 TL 177.900 TL
Joy 1.0 TCe ECO 100bg
193.000 TL 203.900 TL
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
200.900 TL 212.000 TL
Touch 1.0 TCe 90 bg
191.000 TL 204.900 TL
Touch 1.0 TCe ECO 100bg
201.000 TL 214.000 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
210.000 TL 222.900 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
226.000 TL 289.000 TL