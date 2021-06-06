50.000 TL zam ve indirim bir arada var! Haziran ayının ilk haftasında araç kampanyaları da oldukça ilgi görüyor. İşte otomotiv firmalarının yaptığı, en uygun sıfır araç kampanyaları... Renault 2021 Model sıfır araç modellerine zam yaptı. Haziran ayı fiyat listesini açıklayan Fransız otomotiv devi, en çok satan araç modeli 2021 Clio'nun en baz paketine yaklaşık 12 bin TL zam uyguladı. Diğer sıfır otomotiv modellerine de ortalama 10 bin TL bandında zam yapan firma, 6 Haziran itibari ile güncel fiyat listesini müşterileri ile paylaştı. İşte Fiat, Dacia, Toyota, Renault model sıfır araç modelleri Haziran ayı güncel zamlı fiyat listesi sayfamızda yer alıyor.