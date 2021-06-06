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    • Ekonomi
    • 07.06.2021 08:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2021 08:33
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    50.000 TL zam ve indirim... , , , ... Sıfır otomobilde harika lar açıklandı!

    Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki tesirleri devam ediyor. İkinci el arabaların maliyetlerinin pandemi sürecinde ikiye katlayarak çoğalmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır kilometre taşıtlara yönelmek zorunda kaldı. Bu süreçte bazı otomotiv firmaları uygun lar yaparak, piyasanın hareketlenmesini sağlıyor. İşte en uygun sıfır araba kampanyaları... Ayrıca ülkemizde satış rakamlarıyla dikkat çeken , Haziran ayı kampanyasını duyurdu. Şirket, , , ve modellerinde fırsatlar sunuyor.

    takvim.com.tr
    50.000 TL zam ve indirim! Fiat, Dacia, Toyota, Renault...

    50.000 TL zam ve indirim bir arada var! Haziran ayının ilk haftasında araç kampanyaları da oldukça ilgi görüyor. İşte otomotiv firmalarının yaptığı, en uygun sıfır araç kampanyaları... Renault 2021 Model sıfır araç modellerine zam yaptı. Haziran ayı fiyat listesini açıklayan Fransız otomotiv devi, en çok satan araç modeli 2021 Clio'nun en baz paketine yaklaşık 12 bin TL zam uyguladı. Diğer sıfır otomotiv modellerine de ortalama 10 bin TL bandında zam yapan firma, 6 Haziran itibari ile güncel fiyat listesini müşterileri ile paylaştı. İşte Fiat, Dacia, Toyota, Renault model sıfır araç modelleri Haziran ayı güncel zamlı fiyat listesi sayfamızda yer alıyor.

    Renault 2021 Model Sıfır Araç Modelleri Haziran Ayı Güncel Zamlı Fiyat Listesi!

    Renault'un 6 Haziran itibari ile geçerli olan zamlı güncel fiyat listesini sizler için bir araya getirdik. İşte araç modelleri ve fiyatları;

    2021 Model Renault Clio Haziran Fiyat Listesi;

    2021 Model Mayıs Ayı fiyatı 2021 Model Haziran Ayı fiyatı

    Joy 1.0 Sce 65 bg

    165.000 TL 177.900 TL

    Joy 1.0 TCe ECO 100bg

    193.000 TL 203.900 TL

    Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg

    200.900 TL 212.000 TL

    Touch 1.0 TCe 90 bg

    191.000 TL 204.900 TL

    Touch 1.0 TCe ECO 100bg

    201.000 TL 214.000 TL

    Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg

    210.000 TL 222.900 TL

    Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg

    226.000 TL 289.000 TL

        2021 Model Renault Taliant Haziran Fiyat Listesi;

        2021 Model Haziran Ayı fiyatı

        Joy 1.0 Sce 65 bg

        185.900 TL

        Joy 1.0 Turbo 90 bg

        199.900 TL

        Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg

        210.000 TL

        Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

        218.900 TL

        Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg

        224.000 TL

        Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

        231.900 TL

        2021 Model Renault Captur Haziran Fiyat Listesi;

        2021 Model Mayıs Ayı Fiyatı 2021 Model Haziran Ayı Fiyatı

        Touch 1.0 TCe 90 bg

        296.900 TL

        Joy 1.3 TCe EDC 140 bg

        232.000 TL 339.900 TL

        Touch 1.3 TCe EDC 140 bg

        341.900 TL 349.000 TL

        Icon 1.3 TCe EDC 140 bg

        369.000 TL 388.900 TL

        2021 Model Renault Megane Haziran Fiyat Listesi;

        2021 Model Mayıs Ayı fiyatı 2021 Model Haziran Ayı fiyatı

        Joy 1.3 TCe 140 bg

        214.900 TL 229.900 TL

        Joy 1.3 TCe EDC 140 bg

        297.000 TL 315.900 TL

        Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

        334.900 TL 358.900 TL

        Touch 1.3 TCe EDC 140 bg

        330.900 TL 356.000 TL

        Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

        356.900 TL 385.000 TL

        Icon 1.3 TCe EDC 140 bg

        368.900 TL 398.000 TL

        Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

        385.900 TL 416.000 TL

            2021 Model Renault Kadjar Haziran Fiyat Listesi;

            2021 Model Mayıs Ayı Fiyatı: 370.100 TL

            2021 Model Haziran Ayı Fiyatı: 370.100 TL

            2021 Model Renault Talisman Haziran Fiyat Listesi;

            2021 Model Mayıs Ayı Fiyatı: 562.000 TL

            2021 Model Haziran Ayı Fiyatı: 610.900 TL

            2021 Model Renault Koleos Haziran Fiyat Listesi;

            2021 Model Mayıs Ayı Fiyatı: 478.100 TL

            2021 Model Haziran Ayı Fiyatı: 547.000 TL

            Dacia 2021 Model Sıfır Araç Modelleri Haziran Ayı Güncel Zamlı Fiyat Listesi!

            Dacia'nın 6 Haziran itibari ile geçerli olan zamlı güncel fiyat listesini sizler için bir araya getirdik. İşte araç modelleri ve fiyatları;

            2021 Model Dacia Sandero Haziran Fiyat Listesi;

            2021 Model Mayıs Ayı fiyatı 2021 Model Haziran Ayı fiyatı

            Comfort 1.0 Sce 65 bg

            160.000 TL 164.900 TL
            Comfort 1.0 Turbo 90 bg

            173.000 TL 181.900 TL

            Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

            182.900 TL 189.000 TL

            Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

            190.900 TL 201.000 TL

            Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

            200.000 TL 210.900 TL

            2021 Model Dacia Sandero Stepway Haziran Fiyat Listesi;

            2021 Model Mayıs Ayı fiyatı 2021 Model Haziran Ayı fiyatı

            Comfort 1.0 Turbo 90 bg

            191.900 TL 200.000 TL

            Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

            198.000 TL 203.900 TL

            Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

            203.900 TL 214.000 TL

            Prestige 1.0 Turbo 90 bg

            200.000 TL 207.900 TL

            Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

            206.900 TL 211.900 TL

            Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

            212.900 TL 223.000 TL

                2021 Model Dacia Duster Haziran Fiyat Listesi;

                2021 Model Mayıs Ayı fiyatı 2021 Model Haziran Ayı fiyatı

                Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull

                198.000 TL 203.000 TL

                Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull

                297.000 TL 299.900 TL

                Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 E6DFull

                312.900 TL 322.900 TL

                Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull

                214.900 TL 222.900 TL

                Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull

                215.900 TL 226.000 TL

                Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull

                291.000 TL 295.900 TL

                2021 Model Dacia Lodgy Haziran Fiyat Listesi;

                2021 Model Mayıs Ayı Fiyatı

                Ambiance 1.3 Tce 130 hp 7 koltuklu E6DFull: 206.000 TL

                Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp 7 koltuklu E6DFull: 282.900 TL

                Stepway 1.3 Tce 130 hp 7 koltuklu E6DFull: 217.000 TL

                Stepway 1.5 Blue dCi 115 hp 7 koltuklu E6DFull: 291.900 TL

                2021 Model Haziran Ayı Fiyatı

                Ambiance 1.3 Tce 130 hp 7 koltuklu E6DFull: 214.000 TL

                Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp 7 koltuklu E6DFull : 291.900 TL

                Stepway 1.3 Tce 130 hp 7 koltuklu E6DFull: 224.900 TL

                Stepway 1.5 Blue dCi 115 hp 7 koltuklu E6DFull: 301.000 TL

                2021 Model Dacia Dokker Combi Haziran Fiyat Listesi;

                2021 Model Mayıs Ayı Fiyatı

                Ambiance ECO-G 110 bg: 149.900 TL

                Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg: 168.900 TL

                2021 Model Haziran Ayı Fiyatı

                Ambiance ECO-G 110 bg: 156.900 TL
                Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg: 176.900 TL

                2021 Model Dacia Dokker Van Haziran Fiyat Listesi;

                2021 Model Mayıs Ayı Fiyatı

                Ambiance ECO-G 110 bg: 140.900 TL

                Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg: 151.000 TL

                2021 Model Haziran Ayı Fiyatı

                Ambiance ECO-G 110 bg: 148.000 TL

                Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg: 159.000 TL

                    Toyota 2021 Model Sıfır Araç Modelleri Haziran Ayı Güncel Zamlı Fiyat Listesi!

                    Toyota'nın 6 Haziran itibari ile geçerli olan zamlı güncel fiyat listesini sizler için bir araya getirdik. İşte araç modelleri ve fiyatları;

                    2021 Model Toyota Corolla Haziran Fiyat Listesi;

                    2021 Model Mayıs Ayı fiyatı 2021 Model Haziran Ayı fiyatı

                    1.5 Vision

                    211.700TL 220.200 TL

                    1.5 Vision Multidrive

                    220.750TL 229.550 TL

                    1.5 Dream

                    228.350TL 280.550 TL

                    1.5 Dream Multidrive S

                    231.300 TL 287.350 TL

                    1.5 Flame

                    288.200TL 297.150 TL

                    1.5 Passion X-Pack Multidrive 299.150 TL 308.100 TL

                    1.5 Flame X-Pack Multidrive S

                    315.350TL 324.800 TL

                    1.5 Passion X-Pack Multidrive

                    351.500TL 362.100 TL

                    2021 Model Toyota Corolla Hybrid Haziran Fiyat Listesi;

                    2021 Model Mayıs Ayı fiyatı 2021 Model Haziran Ayı fiyatı

                    Hybrid Dream e-CVT

                    342.300 TL 339.050 TL

                    Hybrid Flame e-CVT

                    352.800 TL 349.450 TL

                    Hybrid Flame X-Pack e-CVT

                    362.900 TL 359.350 TL

                    Hybrid Passion X-Pack e-CVT

                    378.900 TL 390.250 TL

                    2021 Model Toyota Corolla Hatchback Haziran Fiyat Listesi;

                    2021 Model Mayıs Ayı fiyatı 2021 Model Haziran Ayı fiyatı

                    1.2 Turbo Dream Multidrive S

                    293.500 TL 299.350 TL

                    1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S

                    308.350 TL 314.500 TL

                    1.2 Turbo Flame Multidrive S

                    311.600 TL

                    317.850 TL

                    1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S

                    335.150 TL 341.850 TL

                        2021 Model Toyota Corolla Hatchback Hybrid Haziran Fiyat Listesi;

                        2021 Model Mayıs Ayı fiyatı 2021 Model Haziran Ayı fiyatı

                        HYBRID Hybrid Dream e-CVT

                        346.450 TL 353.400 TL

                        HYBRID Hybrid Dream X-Pack e-CVT

                        360.850 TL 368.050 TL

                        HYBRID Hybrid Flame e-CVT

                        357.000 TL

                        364.200 TL

                        HYBRID Hybrid Flame X-Pack e-CVT

                        372.000 TL 379.450 TL

                        HYBRID Hybrid Passion X-Pack e-CVT 400.800 TL 408.850

                        2021 Model Toyota C-HR Hybrid Haziran Fiyat Listesi;

                        2021 Model Mayıs Ayı fiyatı 2021 Model Haziran Ayı fiyatı

                        Hybrid 4x2 Flame e-CVT

                        346.650 TL 346.650 TL

                        Hybrid 4x2 Passion e-CVT

                        371.900 TL 371.900 TL

                        Hybrid 4x2 Passion e-CVT

                        (Siyah Tavan*)

                        377.050 TL

                        Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT

                        398.950 TL 398.950 TL

                        Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*)

                        404.150 TL

                        Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**) - 409.900 TL

                        2021 Model Toyota Yaris Haziran Fiyat Listesi;

                        2021 Model Mayıs Ayı fiyatı 2021 Model Haziran Ayı fiyatı

                        1.5 Dream Multidrive S

                        213.400 TL 219.650 TL

                        1.5 Dream X-Pack Multidrive S

                        222.600 TL 229.100 TL

                        1.5 Flame Multidrive S

                        226.100 TL

                        279.050 TL

                        1.5 Flame X-Pack Multidrive S

                        281.500 TL 290.350 TL

                            2021 Model Toyota Yaris Hybrid Haziran Fiyat Listesi;

                            2021 Model Mayıs Ayı fiyatı 2021 Model Haziran Ayı fiyatı

                            1.5 Hybrid Dream e-CVT

                            314.300 TL 322.150 TL

                            1.5 Hybrid Flame e-CVT

                            328.450 TL 336.650 TL

                            1.5 Hybrid Passion e-CVT

                            353.200 TL

                            362.000 TL

                            2021 Model Toyota RAV4 Hybrid Haziran Fiyat Listesi;

                            2021 Model Mayıs Ayı fiyatı 2021 Model Haziran Ayı fiyatı

                            Hybrid 4x4 Flame e-CVT

                            607.850 TL 607.850 TL

                            Hybrid 4x4 Passion e-CVT

                            706.300 TL 706.300 TL

                            Hybrid 4x4 Passion X-Pack

                            e-CVT

                            743.400 TL

                            743.400 TL

                            Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT

                            743.400 TL 743.400 TL
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