KAÇ YILLIK İHTİYACI KARŞILIYOR?

"Yıllık ortalama 45-50 milyar doğalgaz tüketimimiz var." diyen Bakan Dönmez, "Bu haline baktığımızda 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak gibi duruyor. Yapılan hesaplamalar ve öngörüler buradan çıkacak gazın maliyetin ithal edilen gaza çok daha ucuz olacağını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.