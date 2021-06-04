Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılış töreninde, Türkiye'nin beklediği müjdeli haberi duyurdu. Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptığını belirterek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi.
Müjdenin ardından Karadeniz'de keşfedilen toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacağı merak konusu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir programda konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
SADECE 1 SENEDE ÜÇÜNCÜ MÜJDE
Fatih Sondaj Gemisi'nin tam 1 yıl önce bu bölgede çalışmalara başladğını hatırlatan Bakan Dönmez, "1 yıl içerisinde 3. büyük keşfini yaptı. Bugün 135 milyar metreküp daha ilave etmiş olduk." dedi.