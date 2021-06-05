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    • Ekonomi
    • 05.06.2021 08:26
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    • 05.06.2021 08:26
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    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Konutta yeni dönem başladı: 1 Temmuz'a kadar değiştirilecek

    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren imar planları ve konutta yeni dönem başladı. Değerli konutta vergi uygulaması devreye girerken, imar planlarında yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler 1 Temmuz'a kadar değiştirilecek.

    Konutta yeni dönem başladı! 1 Temmuz'a kadar...

    İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İlgili idare tarafından gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.



    ARTIK KULLANILMAYACAK
    Sabah'ın haberine göre, yeni düzenlemeyle imar planlarında eskiden çokça görülen "h (yükseklik) serbest" ibaresi artık kullanılamayacak.



    YATAY MİMARİ TEŞVİK EDİLMİŞ OLACAK
    Böylece Başkan 'ın sıklıkla dile getirdiği dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşma teşvik edilmiş olacak.

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    Haberler Ekonomi Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Konutta yeni dönem başladı: 1 Temmuz'a kadar değiştirilecek