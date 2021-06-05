Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Konutta yeni dönem başladı: 1 Temmuz'a kadar değiştirilecek

İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İlgili idare tarafından gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.







ARTIK KULLANILMAYACAK

Sabah'ın haberine göre, yeni düzenlemeyle imar planlarında eskiden çokça görülen "h (yükseklik) serbest" ibaresi artık kullanılamayacak.





YATAY MİMARİ TEŞVİK EDİLMİŞ OLACAK

Böylece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşma teşvik edilmiş olacak.