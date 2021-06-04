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    • Ekonomi
    • 04.06.2021 08:58
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    • 04.06.2021 08:58
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    'tan Bitcoin'e kırık kalp emojili darbe! Bitcoin bir anda çakıldı

    Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan , kripto para piyasalarını hareketlendirmeye devam ediyor. Elon Musk bu sefer hedefine Bitcoin'i koydu ve sosyal medya platformu üzerinden kırık kalp emojisi paylaştı. 39 bin dolara kadar yükselen Bitcoin Elon Musk'ın paylaşımıyla 37 bin dolara kadar geriledi.

    Elon Musk'tan Bitcoin'e kırık kalp emojili darbe!

    Kripto para piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden olan tweetleriyle bilinen milyarder iş adamı Elon Musk, Bitcoin yatırımcılarını üzdü.

    Bitcoin'e karşı tavır alan ve her fırsatta Dogecoin'i parlatmaya çalışan Musk, Twitter'dan attığı kırık kalp emojili tweet nedeniyle milyarlarca dolarlık satışa sebep oldu.

    Geçtiğimiz gün toparlanma sergilemeye çalışan Bitcoin yüzde 3 civarında primle 39 bin dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Elon Musk'ın tweeti sonrasında ise 37 bin dolar seviyesine geriledi. Gün içinde en düşük 37 bin 367 dolar, en yüksek ise 39 bin 272 dolar seviyesini gördü.

        ARKADAŞLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ
        Kripto para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao ile arkadaş olan Elon Musk'ın arasını Bitcoin açtı. Zhao, hedefine milyarder iş adamı Elon Musk'ı koyarken Tesla otomobillerini de örnek gösterdi.

        Zhao "Araba çalıştırmak için kullanılan elektrik çevre dostudur. Dünyanın en verimli finansal ağlarını çalıştırmak için kullanılan elektrik çevresel bir sorundur" tweetini attı.



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            Haberler Ekonomi Elon Musk'tan Bitcoin'e kırık kalp emojili darbe! Bitcoin bir anda çakıldı