Geçtiğimiz gün toparlanma sergilemeye çalışan Bitcoin yüzde 3 civarında primle 39 bin dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Elon Musk'ın tweeti sonrasında ise 37 bin dolar seviyesine geriledi. Gün içinde en düşük 37 bin 367 dolar, en yüksek ise 39 bin 272 dolar seviyesini gördü.