Getir aldığı son yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştı

Getir'den yapılan açıklamaya göre, dünyada bir ilki 2015 yılında Türkiye'de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, mart ayında üçüncü yatırım turunu 300 milyon dolar ile tamamlamış ve unicorn listesine giriş yapmıştı.

DEĞERİ 5 AYDA 9 KAT ARTTI

İki ay sonra dördüncü yatırım turunu da tamamlayan Getir, 555 milyon dolarlık yeni yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştı. 2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım alan Getir değerini 5 ayda yaklaşık 9 katına çıkardı.