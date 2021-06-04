Getir aldığı son yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştı

Getir'den yapılan açıklamaya göre, dünyada bir ilki 2015 yılında Türkiye'de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, mart ayında üçüncü yatırım turunu 300 milyon dolar ile tamamlamış ve unicorn listesine giriş yapmıştı.
DEĞERİ 5 AYDA 9 KAT ARTTI
İki ay sonra dördüncü yatırım turunu da tamamlayan Getir, 555 milyon dolarlık yeni yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştı. 2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım alan Getir değerini 5 ayda yaklaşık 9 katına çıkardı.
Son yatırım turunda, mevcut fonlardan Sequoia Capital ve Tiger Global Getir'e yatırımlarını sürdürürken, Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise Getir'in yeni yatırımcılarından bazıları oldu.
"TÜRKİYE'DEN TEKNOLOJİK İŞ MODELLERİNİN ÇIKACAĞININ GÖSTERGESİ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Getir Kurucusu Nazım Salur, "Getir'in bu değere ulaşması 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile harmanlandığında dünyada nasıl bir ilgi uyandırdığını gösteriyor.