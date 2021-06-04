



Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 399.76 ve 432.31 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.51 düşüşle 405.12 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 12.12 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 710 milyar dolar ile 1.7 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 64 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden sekiz birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 10,276 kripto para biriminin işlem gördüğü 393 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.5'ini Bitcoin, yüzde 18.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 121 milyar dolar düzeyindeydi.

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