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    Çalışana destek ödemeleri yatırılıyor (Ekonomi haberleri)

    Çalışanlara ve işsizlere destek ödemeleri için düğmeye basıldı. Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak. Mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemeleri ise 8 Haziran'da gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , "Ödemeler banka hesapları ve üzerinden yapılacak" açıklaması yaptı.

    Çalışana destek ödemeleri yatırılıyor

    Çalışanlara ve işsizlere destek ödemeleri için düğmeye basıldı. Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak. Mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemeleri ise 8 Haziran'da gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ödemeler banka hesapları ve PTT üzerinden yapılacak" açıklaması yaptı.

    700 BİN İŞÇİYE YENİ MAAŞ
    700 bin kamu işçisinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, görüşmelerde uzlaşı vurgusunda bulundu. Hakİş Başkanı Mahmut Arslan da Türk-İş'le ortak taleplerini sunduklarını belirterek, "Arzu edilen şekilde sonuçlandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

    FİRMALARA 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan    'ın müjdesini verdiği Nefes Kredisi başvuruları dün başladı. Maksimum 200 bin liraya kadar kullandırılacak kredi; işletmelerin maaş, kira, tedarik harcamaları başta olmak işletme giderleri karşılığı kullandırılacak. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. 10 bankadan verilen kredinin faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.

        HIZ ZAMANI
        Aston Martin ve Girard- Perregaux işbirliğinin ilk saati ortaya çıktı. Aston Martin Edition Tourbillon serisinin ilki tanıtıldı. Girard-Perregaux'un ikonik imzası olan üç köprü saatin kadranını kaplıyor. Siyah titanyum kullanılan saatte, siyah timsah derisi kordon kullanılıyor. Aston Martin'in adının kazındığı saat, hafifliğiyle de dikkat çekiyor. Sadece 18 adet üretilecek saatin fiyatı ise 146 bin dolar yani yaklaşık 1.2 milyon lira.

        TL MEVDUATLARA STOPAJ KOLAYLIĞI
        Hazine ve Maliye Bakanlığı,         tasarrufların Türk Lirası'na yönelmesi amacıyla geçen yıl yaşama geçirilen TL mevduata stopaj desteğinin süresini 2 ay daha uzatıyor. Destek, Haziran ve Temmuz'da da devam edecek. Stopaj oranı, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 yerine sıfır olarak belirlenmişti.

        DOMATES SEVİNCİ
        Rusya'nın         Türkiye'den ithal ettiği domates kotasını 250 bin tondan 300 bin tona çıkardığını duyurması ihracatçıları mutlu etti. Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektörü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, "İhracatçılarımız açısından son derece önemsenen bir konuydu. Rusya, bizim için önemli bir pazar" şeklinde konuştu.

            FINTECHLERE VISA DESTEĞİ
            VISA ve Hackquarters ortaklığında hayata geçen Visa İnovasyon Programı'nın yeni döneminde programa katılan fintech'ler, Visa'nın Güneydoğu Avrupa bölgesindeki iş ortakları ve uzmanlarla ile çalışma fırsatı elde edecek. Visa Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Berna Ülman, "Programın bölgesel olarak genişlemesinin fintech'lerin geliştirdikleri yerel çözümleri uluslararası pazarlara ihraç etmeleri yolunda da fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

            SINIRLI ZİYARET
            1 Haziran'dan itibaren havayoluyla Türkiye'ye girişlerde yeni kurallar belirlendi. Brezilya ve Güney Afrika uçuşları yeniden başlıyor. Türk Hava Yolları (THY); Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu isteneceğini, bu kişilerin valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurdu.

            CARİ HAREKET
            Elektrikli otomobil Tesla'nın fiyatları artırılıyor. Şirketin CEO'su Elon Musk, fiyat artışının nedeni olarak parça tedarik sorunlarını gösterdi. Musk, "Sektör genelinde büyük tedarik zinciri fiyat baskısı nedeniyle fiyatlar artıyor. Özellikle hammaddeler" dedi. Tesla, en son Mayıs'ta Model 3 ve Model Y'nin fiyatını artırmıştı. Bu, son aylardaki 5'inci fiyat yükselişi olarak kayıtlara geçmişti. Musk, Nisan'da katıldığı bir toplantıda, çip sıkıntısına atıfta bulunarak, Tesla'nın en zor tedarik zinciri zorluklarından bazılarını yaşadığını söylemişti. Musk, aynı konuşmada, "Problemden uzağız" diyerek çip tedarikindeki sıkıntıdan çok etkilenmeyeceklerine işaret etmişti.
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            Ey aziz İstanbul
            Haberler Ekonomi Çalışana destek ödemeleri yatırılıyor (Ekonomi haberleri)