Çalışana destek ödemeleri yatırılıyor (Ekonomi haberleri)

TL MEVDUATLARA STOPAJ KOLAYLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tasarrufların Türk Lirası'na yönelmesi amacıyla geçen yıl yaşama geçirilen TL mevduata stopaj desteğinin süresini 2 ay daha uzatıyor. Destek, Haziran ve Temmuz'da da devam edecek. Stopaj oranı, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 yerine sıfır olarak belirlenmişti.