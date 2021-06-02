Çalışana destek ödemeleri yatırılıyor (Ekonomi haberleri)

Çalışanlara ve işsizlere destek ödemeleri için düğmeye basıldı. Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak. Mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemeleri ise 8 Haziran'da gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ödemeler banka hesapları ve PTT üzerinden yapılacak" açıklaması yaptı.
700 BİN İŞÇİYE YENİ MAAŞ
700 bin kamu işçisinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, görüşmelerde uzlaşı vurgusunda bulundu. Hakİş Başkanı Mahmut Arslan da Türk-İş'le ortak taleplerini sunduklarını belirterek, "Arzu edilen şekilde sonuçlandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
FİRMALARA 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Nefes Kredisi başvuruları dün başladı. Maksimum 200 bin liraya kadar kullandırılacak kredi; işletmelerin maaş, kira, tedarik harcamaları başta olmak işletme giderleri karşılığı kullandırılacak. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. 10 bankadan verilen kredinin faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.