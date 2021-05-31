Bakanlık düğmeye bastı! Bitcoin ve kripto paraya yasal düzenleme geliyor





Gelir İdaresi tarafından dünyadaki uygulamaları da dikkate alarak vergilendirme konusunda bir çalışma yürütüldüğünü belirten Bakan Elvan, "Denetlenmesine yönelik gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Bu platformları, şüpheli alım satım işlemi yapan müşterilerini bildirmeleri ile yükümlü kıldık. 10 bin liranın üzerinde işlem yapanları MASAK'a bildirme zorunluluğu getirdik" diye konuştu.



KAZANÇ İÇİN VERGİ BELİRSİZLİĞİ

Kripto parada aracılık hizmeti vererek komisyon geliri elde eden şirketler, alım satım kazancı elde eden şirketlere yönelik vergilendirme uygulamaları bulunuyor. Kripto paranın vergilendirilmesi için öncelikle çeşitlerinin tanımlanması gerekiyor.