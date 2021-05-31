Bakanlık düğmeye bastı! Bitcoin ve kripto paraya yasal düzenleme geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Türkiye hem de dünyada milyonlarca yatırımcının radarında olan kripto paraya ilişkin yasal düzenlemeyi şekillendirdi.
Bakanlık, Türkiye'de 3 milyon yatırımcıya ulaşan, kullanımı hızla artan kripto paraların alım satımında vergi alınmasını da kapsayan düzenlemeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşacak.
ÖNCELİK TÜKETİCİYİ KORUMAK
Kripto varlık çeşitlerinin tanımlandığı çalışma SPK, Gelir İdaresi, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile işbirliği halinde yürütüldü.
Bu platformların yükümlülükleri, denetimleri, tüketiciye karşı sorumluluklarının ortaya konduğu yasal düzenlemeyle kripto finansal varlıkların 'edinimi, alım, satım ve devri' konusunda ilkeler netleştirildi. Hem yatırımcının korunması hem de kripto para alım-satımında denetim, gözetim mekanizmaları güçlendiriliyor.
SERMAYE ŞARTI ARANACAK
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmayla kripto varlıkla ilgili platformlarda sermaye şartı aranacak ve vergilendirmeye gidilecek. Alım ve satımlardan elde edilen gelir vergilendirilecek.