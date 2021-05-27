Elon Musk, paragöz olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sattığı Tesla otomobillerin pil şarj süresini uzattı, menzilini ise kısalttı. Böylece yeni modellere alan açmaya çalıştı.
Norveç mahkemesi ise elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya açılan davayı sonuçlandırdı. Yazılım güncellemesi bahanesiyle aracın performans kaybettiğini kanıtladı. Araba başına 16 bin dolar cezaya çarptırdı. Norveç'te yaklaşık 10 bin Tesla bulunuyor.
Norveç mahkemesi ise elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya açılan davayı sonuçlandırdı. Yazılım güncellemesi bahanesiyle aracın performans kaybettiğini kanıtladı. Araba başına 16 bin dolar cezaya çarptırdı. Norveç'te yaklaşık 10 bin Tesla bulunuyor.