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    , yeni model satabilmek için eski araçların yazılımını değiştirdi

    , paragöz olduğunu bir kez daha kanıtladı.... Yeni model satabilmek için eski elektrikli otomobillerin yazılımını değiştirdi. Aracın performansını da bitirdi...

    'Ters'la!
    , paragöz olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sattığı otomobillerin pil şarj süresini uzattı, menzilini ise kısalttı. Böylece yeni modellere alan açmaya çalıştı.

    mahkemesi ise elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya açılan davayı sonuçlandırdı. Yazılım güncellemesi bahanesiyle aracın performans kaybettiğini kanıtladı. Araba başına 16 bin dolar cezaya çarptırdı. Norveç'te yaklaşık 10 bin Tesla bulunuyor.
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