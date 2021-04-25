Adı geçen şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması ve dijital metaryallerin incelenmesi amacıyla kolluk ekiplerine gerekli talimat verilerek dokuz ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Şu an itibariyla 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemler yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir."