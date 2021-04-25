Açıklamada, "Şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk'a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk'tan iadesi istenmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuştur. Şu an itibariyla 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır" denildi.
Türkiye'de işlem yapan Thodex isimli kripto para borsasının bir anda işleme kapanması ve kurucusu ve yöneticisi 27 yaşındaki Faruk Fatih Özer'in yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Nisan'da resen "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Thodex adlı kripto para borsasında hesapları bulunan kişilerin hesaplarına erişilemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır" denildi.