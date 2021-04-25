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    • Ekonomi
    • 25.04.2021 08:56
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    • 25.04.2021 09:09
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    'in sahibi hakkında flaş detay! İşleri kötüye gidince kendisine koruma tutmuş! Milyonluk lüks araçlar...

    Son dakika haberleri... 'in kurucusu , 2 milyar dolar vurgun yaparak sırra kadem basmıştı. Özer hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Faruk Fatih Özer'in ikamet ettiği rezidansın garajında milyonluk lüks aracı bulunduğu belirlenirken kendisine koruma tuttuğu ve işleri kötüye gidince yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı.

    Açıklamada, "Şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk'a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk'tan iadesi istenmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuştur. Şu an itibariyla 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır" denildi.

    Türkiye'de işlem yapan Thodex isimli kripto para borsasının bir anda işleme kapanması ve kurucusu ve yöneticisi 27 yaşındaki Faruk Fatih Özer'in yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Nisan'da resen "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Thodex adlı kripto para borsasında hesapları bulunan kişilerin hesaplarına erişilemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        120'DEN FAZLA ÜLKEDE
        Açıklama şöyle devam etti: "Soruşturma kapsamında şirket sahibi olan şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021'de yurtdışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanmış, ayrıca şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmiştir.

        Temin edilen ilk bilgilere göre bu firmanın 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulduğu ve 2020 yılında yurtdışına açıldığı, Koineks ismiyle kurulan şirketin ismini Thodex olarak değiştirdiği, 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlenmiştir."

        KIRMIZI BÜLTEN
        "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2021/2680 sayılı kararıyla şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış ve şahsın uluslararası düzeyde (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapılmıştır.

            Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığı'nca gerekli yasal prosödürler işletilerek şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk'a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk'tan iadesi istenmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuştur.

            Adı geçen şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması ve dijital metaryallerin incelenmesi amacıyla kolluk ekiplerine gerekli talimat verilerek dokuz ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Şu an itibariyla 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemler yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir."

            KRİPTO TOSUNCUK KORUMA TUTMUŞ
            Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı.

                Özer'in 8 ay önce Maslak'taki bir plazada aylığı 15 bin TL'ye bir home ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü öğrenildi.

                Aralarında milyonluk araçların da olduğu otomobilleri de rezidansın garajındaydı. Özer'in Arnavutluk'a kaçarken geride bıraktığı otomobillerinin kendi üzerine kayıtlı olmadıkları tespit edildi.

                Soruşturma dosyasından sızan bilgilere göre, gözaltına alınanların tümü şirket çalışanları ve Faruk Fatih Özer'le irtibatı bulunan kişiler.
                    Haberler Ekonomi Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında flaş detay! İşleri kötüye gidince kendisine koruma tutmuş! Milyonluk lüks araçlar...